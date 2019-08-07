Control'de Hiçbir Kalite Kaybının Yaşanmadığı Söyleniyor

Güncellenen sistem gereksinimleri sonrasında Control ile ilgili yüreklere su serpen bir açıklama daha yapıldı. Yeni oyunun PC versiyonunda teknik açıdan herhangi bir gerileme yaşanmamış.

Remedy Entertainment, Control için açıkladığı ilk sistem gereksinimleri ile olay yaratmıştı. En düşük sistem gereksinimlerinde NVIDIA GeForce GTX 1060 ekran kartı istemesi büyük tepkilere neden olmuştu; ancak birkaç gün önce Finlandiya menşeli geliştirici oyunun sistem gereksinimlerinde güncelleme gidildiğini duyurarak Epic Games Store sayfasındaki ilgili kısımda nihai sistem gereksinimlerini yayınlamıştı.

Bu durum karşısında, bilgisayarının sistemi konfigürasyonu yetmediği için oyunu almayı erteleyen oyuncuların yeniden oyuna yönelmelerini sağlamıştı. Ne var ki, sonradan kafalarda bir soru işareti oluşmamış da değildi. Nihai sistem gereksinimleri oyundan teknik anlamda gerilemenin yaşanmasıyla mı güncellenmişti? Neyse ki böyle bir durum yok.

Remedy Entertainment Halkla İlişkiler Müdürü Thomas Puha, ResetEra sitesinden -IZHAN- isimli kullanıcının "Remedy Entertainment geçenlerde Control için PC gereksinimlerini düşürdü yani oyun kalitesi (teknik yönünü kastediyor) düşürüldü mü?" şeklindeki sorusuna "Hayır, düşürülmedi" cevabını verdi.

Puha tarafından verilen cevap bir sorunun kapısını kapatırken bir başka sorunun da kapısını açmış oldu: "Madem teknik açıdan gerileme yaşanmadıysa, nihai sistem gereksinimleri nasıl bu kadar fark etti?"

Bunun cevabını fazlasıyla merak ediyoruz ve beklediğimiz cevap ise çıkış fragmanı sonrasında yapılacak olan karşılaştırma verecektir. Gelişmeler için takipte olacağız.