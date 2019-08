Control'un Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Remedy Entertainment stüdyosu tarafından geliştirilmiş olan Control için artık bir haftadan daha az zaman kaldı. 27 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulacak olan oyun için 505 Games ve Remedy Entertainment çıkış fragmanını yayınladılar.

Kısa olmasına rağmen etkileyici olduğunu söyleyebileceğimiz çıkış fragmanı, sinematik görüntüler ile oynanışa dair görüntülerin harmanlanması ile oluşturulmuş. Ayrıca fonda da elektro pop sanatçısı Ruelle tarafından seslendirilen Madness şarkısını duyabiliyoruz. Yeni sahnelerin de yer aldığı fragmanda Jesse'nin özel güçlerini kullandığı kısımlardan Service Weapon olarak bilinen ana silahın kullanımına ve yeni mekanlardan aksiyon dolu anlara kadar birçok şeyi görebilmek mümkün oluyor.

Keyifli seyirler dileriz!

Konuyu bir kez daha toparlamak gerekirse, geçmişte yaşanan trajik bir olay netincesinde Bureau tarafından kardeşi kaçırılan Jesse isimli bir karakteri yöneteceğiz. Yıllar sonra Jesse, kardeşi Dylan ile ilgili bazı cevaplar almak için The Oldest House olarak bilinen Federal Bureau of Control binasına geliyor. Ne var ki, beklentisinin aksine çok farklı bir durum ile karşılaşıyor. Bina The Hiss isimli paranormal bir gücün istilası altındadır. Oyunda kontrol edeceğimiz karakterimiz ise Federal Bureau of Control Yöneticisi Zachariah Trench'in öldürülmesinden sonra kendisini bir anda yeni yönetici konumunda buluyor. Görevi ise bahsi geçen paranormal gücü ortadan kaldırmak ve her şeyi normale döndürmek olacak. Yerine getirmesi gereken bu zorlu görevde de en büyük yardımcısı, isteğe göre şekil değiştirebilen Service Weapon isimli silahı olacak.