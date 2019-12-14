Control'un Expeditions Modu Yeni Güncelleme ile Yayınlandı

Remedy Entertainment, Eylül ayında yaptığı açıklama ile Expeditions modunun duyurusunu yapmıştı. Bu ay içerisinde yayınlanması beklenen mod şu an itibarıyla erişime açıldı.

Expeditions modu için Control için yayınlanan yeni güncelleme ile geliyor. Central Executive içindeki bir odada bulunan Jukebox üzerinden de erişim sağlayabiliyorsunuz. Ancak bunun öncesinde ana senaryo modunu tamamlamış olmanız gerekiyor. Daha sonrasında ise Jukebox jetonları toplayacaksınız.

Bu jetonlardan ilki Central Executive alanında bulunuyor. Bulduğunuzda Arish ile yapacağınız konuşma sonrasında, mod bir yan görev olarak açılacak ve Jukebox aracılığıyla Black Rock Quarry ile bağlantılı Threshold alanına geçiş yapacaksınız. Yan görevi tamamladıktan sonra ise elinizde jeton olduğu sürece istediğiniz bir zamanda Expeditions modunu oynayabileceksiniz.

Size lazım olan jetonları ise Bureau Alerts ve Board Countermeasures görevlerini tamamlayarak, önemli düşmanları öldürerek elde edebilmenin yanı sıra Control Point'lerde de üretebiliyorsunuz. Tamamladığınız her Expedition görevi de zorluk derecesine göre bir veya daha fazla jeton hediye edecek.

Oyundaki en zorlayıcı içerik olması için tasarlanmış olan bu modun sırayla açılan üç farklı zorluk aşaması olacak. Her bir aşama ise rastgele farklı değiştiriciler (modifiers) ile gelecek ve bunlar düşmanlar kadar Jesse'yi de etkileyebilecek. Mesela bir tanesinde silah hasarı arttırılmış olacakken bir diğerinde Hissi Jesse'nin doğaüstü güçlerine daha dayanıklı olabilecek.

Göreve başladığınızda ise yirmi beş dakika içerisinde dört farklı arenayı tamamlamanız gerekiyor. Herhangi bir arenada ölürseniz, o arenada kaydettiğiniz aşama silinecek. Eğer süre dolana kadar görevinizde başarılı olamazsanız da jetonunuzu kaybetmiş oluyorsunuz.

Control'ün ilk genişletme paketinin tarihi verildi

The Game Awards 2019 sırasında, önümüzdeki sene yayınlanması beklenen genişletme paketi için de tarih verildi. Adı The Foundation olan ilk paket 26 Mart 2020 tarihinde bütün platformlarda eş zamanlı yayınlanacak.