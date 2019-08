Control'un İnceleme Puanları Yayınlandı

E3 2018 fuarından bu yana süren bekleyiş en nihayetinde sona erdi ve yeni Remedy Entertainment oyunu Control, PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunuldu. Geçmişinde Max Payne, Alan Wake ve Quantum Break gibi oyunlar olan stüdyonun yeni oyunundan beklentiler haliyle epey yüksekti. Ambargonun kalkmasıyla Control oyununun inceleme puanları ortaya çıktı. Bakalım beklentiler karşılığını bulmuş mu?

Jesse Faden isimli bir karakteri yönettiğimiz oyunda, çocukluğundan bu yana haber alamadığı kardeşi Dylan için Federal Bureau of Control karargahı olan The Oldest House binasında geçiyor. Bir takım cevaplar almak amacındayız ama 'misafir umduğunu değil bulduğunu yer' misali bir manzara ile karşılaşıyoruz.

The Hiss isimli gizemli bir güç tarafından istila edilen binada, bir anda yeni yönetici konumuna geçiyoruz. Daha ise bir yandan aradığımız cevapları bulmaya çalışırken bir yandan da bahsi geçen gizemli gücü bertaraf etmenin yollarını arıyoruz.

Metacritic sitesinde şu an için PC ortalaması 85 / 100, PlayStation 4 ortalaması 81 / 100 ve Xbox One ortalaması da 84 / 100 olan oyun için inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz:

Control İnceleme Puanları

4Players.de - 80 / 100

App Trigger - 8 / 10

Areajugones - 7 / 10

Attack of the Fanboy - 80 / 100

AusGamers - 9.4 / 10

CGMagazine - 8.5 / 10

COGconnected - 89 / 100

Critical Hit - 8.5 / 10

Cubed3 - 8 / 10

Daily Star - 80 / 100

Destructoid - 9 / 10

Digital Trends - 70 / 100

Digitally Downloaded - 90 / 100

DualShockers - 7.5 / 10

Easy Allies - 9.0 / 10

EGM - 100 / 100

Eurogamer Italy - 9 /10

Everyeye.it - 9 / 10

Game Informer - 8.75 / 10

Game Rant - 4.5 / 5

Game Revolution - 4.5 / 5

Gameblog.fr - 8 / 10

GameCrate - 9.25 / 10

Gameplanet - 8.0 / 10

GamePro Germany - 79 / 100

Gamer.no - 8 / 10

Gamers Heroes - 9.0 / 10

GameSpew - 9 / 10

GameSpot - 8 / 10

GamesRadar+ - 4.5 / 5

GameStar - 79 / 100

GamingTrend - 95 / 100

Generación Xbox - 7.9 / 10

Gert Lush Gaming - 9 / 10

God is a Geek - 8.0 / 10

Googame - 9 / 10

IGN - 8.8 / 10

IGN Spain - 8.7 / 10

JeuxActu - 16 / 20

Jeuxvideo.com - 15 / 20

Meristation - 7.5 / 10

Metro GameCentral - 8 / 10

Millenium - 83 / 100

MondoXbox - 9.0 / 10

Multiplayer.it - 8.7 / 10

New Game Network - 81 / 100

PC Gamer - 88 / 100

PC Games - 8 / 10

PC Invasion - 9 / 10

PCGamesN - 9 / 10

PCWorld - 90 / 100

PlayStation Country - 8 / 10

PlayStation LifeStyle - 7.0 / 10

PlayStation Universe - 7 / 10

Power Unlimited - 71 / 100

Press Start Australia - 9.5 / 10

PSX-Sense.nl - 9.0 / 10

Push Square - 7 / 10

Screen Rant - 4.5 / 5

Slant Magazine - 90 / 100

SomosXbox - 9.0 / 10

SpazioGames - 8.8 / 10

Stevivor - 10 / 10

The Digital Fix - 7 / 10

The Games Machine - 9.3 / 10

TheSixthAxis - 9 / 10

TheXboxHub - 4.5 / 5

TrueGaming - 7.0 / 10

Trusted Reviews - 80 / 100

Twinfinite - 3.5 / 5

USgamer - 4 / 5

Vandal - 80 / 100

VGC - 80 / 100

Video Chums - 9.3 / 10

VideoGamer - 8 / 10

Wccftech - 8 / 10

We Got This Covered - 40 / 100

Windows Central - 3.5 / 5

Worth Playing - 8.0 / 10

Xbox Achievements - 85 / 100

XGN - 6.0 / 10

ZTGD - 9.5 / 10