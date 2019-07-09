Control'un Oynanış Süresi Bir Hayli Uzun Olacak

Remedy Entertainment tarafından geliştirilmekte olan Control ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yakın bir zaman önce yapılan yeni bir röportaj ile oyununun oynanış süresinin ortalama 15-20 saat olacağı ortaya çıktı.

Bildiğiniz gibi Finlandiya menşeli stüdyonun yeni oyunu başından sonuna kadar The Oldest House içinde geçecek. Tek olmasına rağmen gittikçe genişleyen yapıya sahip bir mekan olacak. Bununla birlikte, geliştirici stüdyonun tarihinde ilk kez bir oyununda yan görevler de işin içine girecek. Bu açıdan bakınca bizleri oldukça uzun bir oyun bekleyecekmiş gibi görünüyor ki gerçekten öyle olacak.

Gamingbolt sitesi tarafından Yönetmen Mikael Kasurinen ve Hikaye Tasarımcısı Brooke Maggs ile bir röportaj gerçekleştirildi. Bu röportaj sırasında, Control oyununun oynanış süresinin uzunluğuna dair bir soru soruldu. İkili kesin bir rakam vermemekle birlikte, "Karmaşık, büyük bir oyun ve birden fazla şekilde oynanabilir. Eğer senaryoyu bitirir ve birkaç da yan görev yaparsanız, aşağı yukarı 15-20 saat uzunluğunda." yorumunda bulundular.

Control oyununda bizleri birçok yan görev bekleyecek. Bu yan görevlerin kimisi oldukça kapsamlı olacakken, kimisi ise sadece bu şekilde ulaşabileceğimiz gizli düşmanlarla yapacağımız çetrefilli savaşlar ile sonuçlanacak. Bunların yanı sıra araştırma yapmayı seven oyuncular için de bu oyununun derya deniz olacağını söyleyebiliriz. Keşfedilecek devasa ve yeraltı binaları, düzinelerce alan, ofisler ve gizli sığınaklar var. Hal böyle olunca, geliştiriciler tarafından verilen süre ideal gibi görünüyor.

PlayStation 4, PC (bir yıllığına Epic Games Store mağazasına özel olacak) ve Xbox One için geliştirilmekte olan Control, 27 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulacak.