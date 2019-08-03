Control'ün Sistem Gereksinimleri Güncellendi

505 Games ile Remedy Entertainment geçtiğimiz ayın ortalarına doğru Control için belirlenen sistem gereksinimlerini açıklamışlardı. Epic Games Store üzerindeki sayfadan açıklanan sistem gereksinimleri fazlaca abartılı bulunduğu için oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Bu eleştirilerin dikkate alınması ile yakın bir zaman önce oyunun sistem gereksinimleri güncellendi. Control'ün yeni sistemi gereksinimleri Epic Games Store sayfasına yansıdı.

Karşılaştırma yapabilmek adına ilk açıklanan sistem gereksinimlerine bir önceki haberimizden bakabilirsiniz. Güncellenen sistem gereksinimlerine gelecek olursak, oyunu en düşük ayarlarda oynayabilmek için artık Intel Core i5-4690 veya AMD FX 4350 işlemcili, NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 280X ekran kartı işinizi görecek. Eğer oyunu Işın İzleme desteğiyle oynamak isterseniz, hem en düşük hem de önerilen sistem gereksinimlerinde NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartına ihtiyacınız olacak.

Güncellenen sistem gereksinimlerinin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Control En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

Işın İzleme İçin: NVIDIA GeForce RTX 2060

Bellek: 8 GB

DirectX: DirectX Versiyon 11

Ek Özellikler: 21:9 monitör desteği / yeniden atanabilir tuş kontrolleri / kare sayısı kilidi yok / G-Sync / Freesync desteği

Control Önerilen Sistem Gereksinimleri