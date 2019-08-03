Control'ün Sistem Gereksinimleri Güncellendi

505 Games ile Remedy Entertainment geçtiğimiz ayın ortalarına doğru Control için belirlenen sistem gereksinimlerini açıklamışlardı. Epic Games Store üzerindeki sayfadan açıklanan sistem gereksinimleri fazlaca abartılı bulunduğu için oyuncular tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Bu eleştirilerin dikkate alınması ile yakın bir zaman önce oyunun sistem gereksinimleri güncellendi. Control'ün yeni sistemi gereksinimleri Epic Games Store sayfasına yansıdı.
Karşılaştırma yapabilmek adına ilk açıklanan sistem gereksinimlerine bir önceki haberimizden bakabilirsiniz. Güncellenen sistem gereksinimlerine gelecek olursak, oyunu en düşük ayarlarda oynayabilmek için artık Intel Core i5-4690 veya AMD FX 4350 işlemcili, NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 280X ekran kartı işinizi görecek. Eğer oyunu Işın İzleme desteğiyle oynamak isterseniz, hem en düşük hem de önerilen sistem gereksinimlerinde NVIDIA GeForce RTX 2060 ekran kartına ihtiyacınız olacak.
Güncellenen sistem gereksinimlerinin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.
Control En Düşük Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4690 / AMD FX 4350
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 280X
- Işın İzleme İçin: NVIDIA GeForce RTX 2060
- Bellek: 8 GB
- DirectX: DirectX Versiyon 11
- Ek Özellikler: 21:9 monitör desteği / yeniden atanabilir tuş kontrolleri / kare sayısı kilidi yok / G-Sync / Freesync desteği
Control Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)
- İşlemci: Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 1600X
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660/1060 / AMD Radeon RX 580
- Işın İzleme İçin: NVIDIA GeForce RTX 2060
- Bellek: 16 GB
- DirectX: DirectX Versiyon 11 / 12
- Ek Özellikler: 21:9 monitör desteği / yeniden atanabilir tuş kontrolleri / kare sayısı kilidi yok / G-Sync / Freesync desteği