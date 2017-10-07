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Core i7-8700K Sıvı Nitrojenle 7.4GHz Gördü

Core i7-8700K overlock
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman teknoloji
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Intel Core i7-8700K’nın çıkışının üzerinden çok uzun süre geçmemişken, işlemcinin fabrika çıkışı işlem hızı sıvı nitrojenin de yardımıyla bir HWBOT kullanıcısı tarafından neredeyse iki katına yükseltildi.

Fabrikadan altı çekirdek sayısıyla çıkış yapan Intel Coffe Lake Core i7-8700K, normal şartlarda 3.7GHz hızla çalışması için tasarlanmıştı. İşlemci, yükün artması durumunda turbo moda geçerek kendi hızını 4.7GHz'ye kadar çıkartabiliyordu. Fakat bir HWBOT kullanıcısı olan Kovan Yang, yaptığı birkaç denemenin ardından işlemcinin hız aşırtma rekorunu kırmayı başardı. Daha önce bir başka hız aşırtmacı tarafından 7.3GHz hıza kadar ulaştırılan rekoru geçmeyi başaran Yang, sıvı nitrojenin de desteğiyle yeni rekoru 7.405GHz’ye çıkardı.

7.405.GHz hıza ulaşmak için işlemcinin çarpanını 73x olarak ayarlayan Yang, veri yolu hızını ise 101.44MHz’ye getirdi. Kovan Yang’ın voltajı nasıl ayarladığı ya da yaptığı diğer ince ayarlara dair veriler paylaşılmazken, bütün işlemlerin MSI Z370 Godlike Gaming anakartı üzerinden yapıldığı bilgisi de verildi. Daha önce işlemcinin çok küçük çabalarla hız aşırtılabildiği ortaya çıkmış ve işlemcinin rekor hızının çok yukarılarda olabileceği söylenmişti.

kovan yang

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