Corona Virüsü Aşısı Amerika'da Test Edilmeye Başladı

“Corona virüsü aşısı var mı ya da bulundu mu?” tartışa duralım, Amerika testlere başladı. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısı bugün ilk defa Washington eyaletinde test edilecek.

Corona virüsü Dünya genelinde hızla yayılıyor, ülkemizde de salgından etkilenenlerin sayısı giderek artıyor. Sağlık Bakanı, 16 Mart itibarıyla vaka sayısının 18’e ulaştığını bildirdi. Corona virüsünden korunmak için ülkece alınan tedbirler ve vatandaşlara neler yapmaları gerektiği sıkça hatırlatılıyor. Peki, Türkiye dışında özellikle Amerika’da durum ne? Amerika Başkanı Trump’ın corona virüs testi negatif çıktı ancak Amerika’da da corona virüsten ölenler var ve sayıları gittikçe artıyor. Peki, corona virüsü aşısı ne aşamada? Corona virüsü aşısı bulundu mu?

Evet. Corona virüsü aşısı Amerika’da geliştiriliyor. Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testi bugün Seattle’daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsü’nde yapılacak. Test, sağlıklı 45 gönüllü deneğe uygulanacak. Yetkiler, virüs bulaşma riskinin bulunmadığını, testin sadece aşının yan etkilerinin olup olmadığını görmek için yapılacağını söyledi. Ayrıca aşının geliştirilmesinin 8 ay - 1 yıl arasında sürebileceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün paylaştığı verilere göre Dünyada 156 binden fazla kişi yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına yakalanmış durumda.