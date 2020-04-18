Coronavirüsü Yenen İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesinden Çarpıcı Açıklamalar!

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi eczacı Bilge Çalışkan, coronavirüsü (covid-19) nasıl yendiğine dair önemli açıklamalarda bulundu ve yaşadıklarını anlattı.

Coronavirüs salgınının Türkiye’de yayıldığı dönemde kendisi İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi olduğunu belirten 38 yaşındaki Çalışkan, eczacılar olarak mecburen sürekli dışarda çalışmak zorunda olduklarını söyledi.

Çalışkan, covid-19 virüsünü kaptıktan sonra yaşadığı zorlukları ve hastalığı nasıl yendiğini Hürriyet'ten İdris Emen'e anlattı.

Coronavirüs Kaptığını Nasıl Anladı?

Çalışkan, "O sırada virüsü kaptığımı düşünüyorum. İlk başlarda iki günlük halsizlik hissettim. Başka şikâyetim yoktu. 25 Mart gecesi uyurken göğsümde şiddetli bir ağrıyla uyandım. Sanki birileri cam parçasını ciğerime saplamış gibiydi. O kadar şiddetli bir ağrıydı ki koronavirüs olduğumu anladım. Ertesi gün hastanede Covid-19 uyumlu pnömoni olduğumu söylediler. Evde tedavi görüyordum. Hiç çıkmadım. Çocuğumla hiç temasım olmadı. 7. gün göğüs ağrısı tekrar başladı. Ateşim düşmeyince tekrar hastaneye gittim. Virüsün ciğerlerime yayıldığı tespit edildi. 2 Nisan’da hastaneye yatırıldım. Bir hafta hastanede tedavi gördüm. İyileştikten 48 saat sonra beni taburcu ettiler." dedi.

Coronavirüsü Nasıl Yendi?

Çalışkan, "Evde kaldığım dönemde koronavirüsten dolayı insanların hayatını kaybettiğini anlatan haberler moralimi bozuyordu. İnsanlara tavsiyem, eğer hastalanırlarsa bu tarz haberler izlemesinler. Çünkü iyileşirken moral çok önemli. Kendinizi korumak istiyorsanız herkesin hasta olduğunu varsayın. Bir de kendimizin de hasta olduğunu düşünmemiz lazım. Temastan kaçının. Sosyal mesafe kuralına uyup ellerinizi sık sık yıkayın. Eczaneye gidecek vatandaşlar mutlaka maske taksın. İçeride birileri varsa onun çıkmasını beklesin.” diye konuştu.