Corsair Kıvrılabilen Oyuncu Monitörünü Tanıttı

Katlanabilen telefonlardan sonra sıra şimdi de kıvrılabilen monitörlerde. Son 10 yıldır ekranlarda kullanılan curved teknolojisi, kimi zaman kullanıcıları memnun etse de bazı kişiler düz ekranları iş ortamında kullanmayı daha çok sevdiğini belirtiyordu. Bu sorunun farkında olan Corsair, hem düz bir şekilde hem de curved şekilde kullanılabilen bir monitör geliştirdi.

Corsair Xeneon Flex adıyla tanıtılan yeni monitör, 45 inç boyuta ve 3440x14400 çözünürlüğe sahip. Manuel olarak kıvrılma işleminin gerçekleştiği monitör 800R değerine kadar erişebiliyor.

İşte Kıvrılabilen Monitörden Görüntüler

Kullanıcı deneyimine fazlasıyla önem veren Corsair, elinden gelen her türlü özel geliştirme imkanını tanımış. Hatta kimin ihtiyacı olur bilinmez ama monitörün sağ ve sol tarafını bağımsız olarak istediğiniz oranlarda kıvırabiliyorsunuz. Corsair monitörün düz halinin gündelik kullanım ve iş için fazlasıyla iyi olduğunu belirtiyor. Konu kaliteli bir deneyime geldiğinde ise oyunlar için kavisli formuna geçmenizi öneriyor.

240Hz yenileme hızına sahip olması beklenen monitörün ölçüleri 21:9 olarak belirlenmiş. 0,03 ms griden griye tepki süresi ve %99 DCI-P3 kapsama alanı monitörde öne çıkan diğer özelliklerden. Maksimum ayarlarda 1000 nit parlaklığa kadar çıkabilen monitör G-Sync uyumuna da sahip. Fakat Xeneon Flex'in en büyük dezavantajı çoklu monitör kurulumlarını destekleyen VESA sistemiyle uyumlu olmaması. Fakat bunu çözmek için monitörle birlikte gelen standa birden fazla bağlantı noktası koyulmuş.

Kıvrılabilen monitör Xeneon Flex'in çıkış tarihi ve fiyatı henüz belli değil. Fakat böylesine farklı bir fonksiyona sahip monitörün ucuz olmayacağını tahmin edebiliriz. Corsair bu yıl içerisinde monitör hakkında daha fazla ayrıntı paylaşacak.