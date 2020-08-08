COVID-19 Aşısı Burun Spreyi Olarak Geliştiriliyor

COVID-19 için işe yarayan bir aşı üretilse bile bazı insanlar yine de karşı çıkabilir. Aşılamanın faydalarını anlatmak, verimli bir şekilde dağıtmak ve aşıya tereddütlü insanlarla uğraşmak yerine COVID-19 burun spreyi aşısı olarak test ediliyor.

COVID-19 burun spreyi aşısı nasıl çalışıyor?

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmaya göre COVID-19 aşısını olmak istemeyenlere burun spreyi çözüm olabilir. Bilim adamları COVID-19 burun spreyi aşısı olarak geliştirmek için yeni bir nanofiber teknoloji üretti. Teorik olarak bu teknoloji Koronavirüs için daha güvenli ve daha hassas bir aşı oluşturabilir.

Chicago Üniversitesi'nde araştırmacı olan Anita Chong nanofiber teknolojinin başka bir yararına da değiniyor. COVID-19 aşısının bu şekilde geliştirilmesiyle yan etki yaratmayacağı ve bu sayede herkesin aşılanabileceğini söylüyor.

"Umudumuz, virüsün yalnızca eksojen yardımcı maddelere ihtiyaç duymadan koruyucu bağışıklık sağlayan kısımlarını iletmesidir. Herkesin COVID-19 aşısına ihtiyacı var"

COVID-19 burun spreyi aşısı, vücudun doğuştan gelen bağışıklık tepkisini başlatıyor ve burnu ve akciğer hücrelerin doğrudan aktivasyonunu sağlıyor. Burun COVID-19'un başlangıç noktasıyken akciğerler de koronavirüsün hedeflediği ACE-2 reseptörleri ile yüklü oldukları için savunmasızdır.

COVID-19 burun spreyi aşısı en fazla korumayı sağlayacak antikorları ve T hücrelerini çok hassas bir şekilde hedeflememize ve üretmemize izin verecek. Bu sadece iğnesiz olmakla kalmayıp aynı zamanda akciğerlerde veya mukozal dokularda doğrudan bağışıklık tepkisi yaratabiliyor"