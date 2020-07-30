Geçtiğimiz yılın sonundan bu yana dünyanın dört bir yanındaki pek çok araştırma kurumu ve araştırmacı yeni tip koronavirüs ile ilgili sıkı gözlemler yapıyor. Bu kapsamda virüsün mutasyonları titizlikle incelenirken, bu mutasyonların olası sonuçları da gözlemleniyor. Son araştırmalar kapsamında Covid-19 daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir.

Covid-19 Daha Bulaşıcı mı Oldu?

Diğer tüm virüslerde de olduğu gibi Covid-19'a yol açan SARS-CoV-2 de belirli periyotlarda mutasyona uğruyor. Bulunduğumuz süreçte virüsün genetik metaryellerinde binlerce değişiklik olsa da, bilim insanları yalnızca bir mutasyonun davranış değişikliğine yol açtığını gözlemledi.

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Bir mutasyonla ilgili sorulması gereken üç kritik soru şudur:

- Bu mutasyon virüsü daha bulaşıcı hale getiriyor mu?

- Bu mutasyon virüsü daha ölümcül hale getiriyor mu?

- Bu mutasyon geliştirilmekte olan aşıların başarısız olmasına yol açabilir mi?

SARS-CoV-2 üzerinde yapılan incelemelere göre virüs, grip benzeri diğer virüslere göre daha yavaş mutasyon geçiriyor. Dünyadaki nispeten düşük bağışıklık oranı ve etkili bir tedavi yönteminin bulunmamasından dolayı uyum sağlamasını gerektiren bir baskı bulunmuyor ve insanlar arası dolaşımda şu anki hali ile bile başarılı bir iş çıkarıyor.

Mutasyonlar Ölümcül müdür?

Aslında bakılırsa virüslerin büyük resmi görebileceğiniz planları yoktur. Sürekli olarak mutasyona uğrarlar ve bunlar bazı durumlarda bulaşıcılığı artırabilirken bazı durumlarda bulaşıcılığı azaltabilir. Öte taraftan büyük bir kısmı nötr değişikliklerdir. Laboratuvar koşullarında yapılan incelemelere göre virüsün yeni mutasyonlarla birlikte bulaşıcılıkta daha yetenekli hale geldiği anlaşılıyor.

Bu mutasyonun bulaşma yeteneğini artırdığını görüyor olsak da eldeki kanıtlar bunun için kesin şeyler söylemekten uzak. Öte taraftan bulaşıcılığın artmasının virüsü daha ölümcül hale getirmediğini belirtelim. Hatta genellikle bulaşma yeteneğinin artması, öldürücülük yeteneğinin azalmasına yol açar.

Yine araştırmalar, insanların önceki dönemlerle kıyaslandığında daha uzun süre hastanede kalmadığını ya da ölüm oranlarının belirgin bir şekilde artmadığını gösteriyor.

Ayrıca güven verici bir not olarak, şu an geliştirilmekte olan aşılar virüsün mutasyon geçirdiği alandan farklı bir noktaya odaklanıyor. Bu nedenle aşıların ya da alternatif tedavilerin gelişiminde bir etki görmemeyi bekliyoruz. Ayrıca yeni formun antikorlara karşı daha hassas olduğunu gösteren bazı işaretler var ki, bu da bir kere enfekte olmanız durumunda daha uzun süre bağışıklık kazanabileceğiniz anlamına geliyor. Ya da aşılandıktan sonra.

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