Doktorlar Kimin COVID-19'dan Ölebileceğini Tespit Edebilecek

ABD'deki bir araştırma sonucuna göre COVID-19'dan öldürme riski yüksek proteinler tespit edildi. Bu, Koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin ölme riskinin ne seviyede olduğunu ortaya çıkarabilir.

Koronavirüsün tuhaf yönlerinden biri, insanları tamamen farklı şekillerde etkilemesidir. Bir kişi pozitif test edip hiçbir belirti göstermezken, başka bir kişi iyileşmiş olmasına rağmen semptom göstermeye devam edebiliyor. Hatta erkekler kadınlardan daha yüksek risk altında görünüyorken, çocuklar virüsten etkilenmiyor gibi görünüyor.

Tüm bu karmaşıklığa rağmen Mount Sinai Health System araştırmacılarının, koronavirüsün farklı insan gruplarını ne ölçüde etkileyebileceğini tespit ettiğini söylemek mümkün.

Yapılan son araştırmaya göre bu iki proteinin yüksek seviyelerine sahip hastaların şiddetli Koronavirüs semptomları gösterme olasılığının daha yüksek olduğu tespit edildi. Proteinleri bloke etmek için tasarlanan ilaçlar şu anda FDA onayı için test ediliyor.

COVID-19'dan öldürme riski yüksek proteinlere dikkat

Araştırmacılar, bir hastanın kan dolaşımında yüksek seviyelerde iki protein (IL-6 ve TNF-a) bulunduğunda, diğer hastalara göre Koronavirüsten ölme olasılıklarının daha yüksek olduğunu tespit etti. Mount Sinai araştırmacılarının açıklaması şu yönde:

"Ekip, COVID-19 hastalarının yönetimi ve tedavisinde IL-6 ve TNF-α seviyelerinin dikkate alınması gerektiğini söylüyor. Ayrıca yüksek IL-6 ve TNF-a seviyelerine sahip hastaların, bu virüsün patojenik inflamasyonun kombinatoryal blokajı açısından değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmektedirler"

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Koronavirüsün etkili olmasında rolü bulunan bu iki protein için daha ilginç olanı ise, halihazırdaki Koronavirüs aşılarının zaten IL-6 ve TNF-α proteinlerini bloke etmek için tasarlanmış olmasıdır. Doktorlara göre bu iki protein seviyesini normal seviyede tutmak Koronavirüsün öldürücü riskini sıfıra indirebilir.

Yerli Koronavirüs aşısı ne zaman?

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklamayla yerli COVID-19 aşısı için insanlı test aşamasına geçiş yapıldı. Ancak dünya çapında hala bu yıl sonuna kadar Koronavirüs aşısının gelip gelmeyeceği bilinmiyor.