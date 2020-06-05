Covid-19 Önlemleri Yeni Hastalıklara Yol Açabilir

Son zamanlarda ana gündemimizde yer alan yeni tip koronavirüs ile mücadele edebilmenin en iyi yolları sosyal mesafe ve sosyal uzaklaşma kurallarına uyum sağlamaktan ve kişisel hijyen tedbirleri almaktan geçiyor. Öte taraftan aldığınız Covid-19 önlemleri başka hastalıkları tetikleyebilir.

Uzmanlar sık sabun, kolonya ve dezenfektan kullanımının başka hastalıklara davetiye çıkartabileceği konusunda uyarılarda bulundu. İşte detaylar!

Covid-19 Önlemleri Başka Hastalıkları Tetikleyebilir!

Uzm. Dr. Füsun Bilgin Karahallı yaptığı açıklamalarda gereğinden fazla kullanılan sabun, kolonya ve dezenfektan gibi maddelerin ciltteki koruyucu bakterilere zarar verdiğini, cildin koruyucu yağ tabakasını bozarak ellerde kuruma, pullanma, kaşınma, kızarıklık ve çatlaklara yol açabileceğini vurguladı. Bu durum ise egzama gibi hastalıklara sebebiyet verebiliyor.

Peki ellerinizi ne sıklıkta yıkamalısınız?

Koronavirüs ailesi genellikle soğuk algınlığı gibi hafif hastalıklara yol açan bir virüs ailesidir ve SARS-CoV-2 de (şu sıralar gündemimizde olan virüs) dahil olmak üzere hepsi su ve sabun ile öldürülebilir. İngiliz araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırma, el yıkama alışkanlığı ve virüsten korunma düzeyi hakkında bazı ilginç istatistikleri ortaya koydu.

Bu araştırmaya göre gün içerisinde ellerinizi altı ila on kez arasında yıkamak virüslerle enfekte olma riskinizi kayda değer bir şekilde azaltıyor. Altı kezin altında yıkamalarda risk oranı artarken, on defanın üstünde yıkamalarda enfeksiyon riskinde belirgin bir azalma gözlemlenmiyor.