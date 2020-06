Crash Bandicoot 4: It's About Time Derecelendirildi

Yakın bir zamanda yeni bir Crash Bandicoot duyurusu yapılabilir. Crash Bandicoot 4: It's About Time, PlayStation 4 ve Xbox One için Time Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi tarafından derecelendirdi.

Yeni bir Crash Bandicoot oyununun geliştirilme aşamasında olduğu, aslında ilk defa duyduğumuz bir şey değil. Activision, daha önceden yaptığı bir açıklama ile seriye yeni bir oyunun getirileceğinin müjdesini vermişti. Ama üzerinden uzun zaman geçmiş ve bu süreçte de somut resmi bir şeyler görememiştik. Ancak Kasım ayı içerisinde PlayStation 4 için yayınlanan yeni tanıtım videosu ve son olarak geçtiğimiz günlerde oyun basını mensuplarına gönderilen iki parçadan oluşan yapboz, sıradaki Crash Bandicoot oyununun duyurusunun yakın olduğunun işaretini veriyordu.

Crash Bandicoot 4: It's About Time Yakında Çıkabilir

Activision henüz resmi bir şey söylemiş değil ama Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi'ne göre sıradaki oyun Crash Bandicoot 4: It's About Time olacak. Spyro Reignited Trilogy'yi de geliştiren Toys for Bob tarafından geliştirilmekte olan oyun, mevcut nesle çıkacak.

Yapılan derecelendirmede verilen detaylara bakılırsa, hikaye 1998 yılında başlıyor. Ana karakterimiz Crash, adasında keşfe çıkmışken Lani-Loli mağarasında gizemli bir maske buluyor. Bu hadiseden sonra Quantum Rift de ortaya çıkınca, farklı zamanlara ve farklı boyutlara geçiş yaparak, kimin sorumlu olduğunu bulmaya çalışacağımız bir macera da başlamış olacak.

Henüz bu derecelendirmeye Activision ve Toys for Bob tarafından bir teyit veya yalanlama geri dönüşü yapılmış değil. Ancak Nico Partners bünyesinde çalışan analist Daniel Ahmad, 22 Haziran 2020 tarihindeki Summer Game Fest sırasında duyurulacak olan büyük AAA oyunun Crash Bandicoot 4: It's About Time olacağına işaret ediyor.