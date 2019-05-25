Crash Team Racing Nitro-Fueled'ın Adventure Modunda Farklılıklar Olacak

Crash Team Racing Nitro-Fueled için bir aydan az bir zaman kaldı. Bizlere eski günleri farklı bir şekilde yaşatacak olan yenilenmiş versiyon 21 Haziran 2019 tarihinde satışa sunulacak. Geliştirici stüdyo da Crash Team Racing Nitro-Fueled'ın Adventure moduyla ilgili detayları paylaştı.

Beenox tarafından US PlayStation Blog üzerinden paylaşılan detaylara bakılırsa, orijinal oyundaki Adventure modunun içeriği Crash Team Racing Nitro-Fueled versiyonunda aynen bulunacak. Ancak ekstradan her bir yarış sonrasında yeni araba parçaları, yeni karakter görünümleri, yeni araba özelleştirme seçenekleri ve çok daha fazlasını kazanabileceksiniz.

Öte yandan, boss karakterleri açmak için artık Gem Cup turnuvalarına katılmanız gerekmeyecek. Boss karakter ile yapacağınız yarışta galip gelmeniz durumunda karakteri otomatik olarak açmış sayılacaksınız. Gem Cup turnuvaları ise artık birbirinden değerli ödüller kazandıracak.

Beenox stüdyosu orijinal oyuna göre Crash Team Racing Nitro-Fueled versiyonundaki Adventure modun herhangi bir noktasında yarışçı, araba ve özelleştirme seçeneklerini değiştirmek mümkün olacak.

Son olarak, yeni Adventure mode sistemini hoşunuza gitmezse orijinal oyundaki Adventure moduna geri dönüş yapabilmeniz mümkün olabilecek. Öyle ki, Crash Team Racing Nitro-Fueled oyununa bir seçenek eklenmiş. Bu seçenek sayesinde, 1999 yılında çıkmış olan oyunun Adventure modunun sistemi geçerli hale geliyor. Bunu yaptığınız takdirde, mod boyunca aynı yarışçı ve araba ile yolunuza devam etmek durumunda kalıyorsunuz. Haliyle de eğer baştan yanlış tercihler yaptıysanız da değiştirmek gibi bir imkanınız olmuyor.

Crash Team Racing Nitro-Fueled için yeni oynanış videosu yayınlandı

PlayStation Underground kanalı Crash Team Racing Nitro-Fueled için yeni bir oynanış videosu yayınladı. Yirmi dakika uzunluğunda olan bu oynanış videosunda, haberimizin içeriğindeki Adventure modu gösteriliyor.

Keyifli seyirler dileriz!