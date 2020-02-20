Crash Team Racing Nitro-Fueled'in Son Grand Prix Etkinliği Başladı

Crash Team Racing Nitro-Fueled oyununun çıkışı sonrasında başlayan Grand Prix etkinlikleri artık sona eriyor. Bugünden itibaren 22 Mart 2020 tarihine kadar sürecek olan Gasmoxia Grand Prix, oyunun sekizinci ve son etkinliği olacak.

Bu son etkinlik kapsamında Drive-Thru Danger isimli yeni bir pist oyuna eklenecek. Sizi Oxide'in evi olan Gasmoxia gezegenine götürecek, Nuclear Pizza ve Toxic Burger adındaki iki rakip hazır yiyecek şirketinin yarışına dahil olacaksınız.

Bu pistin dışında Nitro Gauge barınızı doldurarak açabileceğiniz Emperor Velo karakteri, Void Manta ve Galactic Cruiser adı altında iki yeni araç sizi bekleyecek. Pit Stop kısmında ise Wumpa Coin ile açabileceğiniz Velo Chopper aracı, Atomic lastikler, sekiz yeni karakter görünümü, yeni araç boyaları ve çıkartmalar dahil yepyeni eşyalar bulabileceksiniz.

Son olarak, bu son Grand Prix etkinliğinin %5 oranındaki kısmında yer almanız durumunda özel bir araç hediyeniz olacakken Quick, Daily, Weekly, Themed ve Pro olmak üzere farklı kategorilerde on beş yeni meydan okuma da sizi bekleyecek.