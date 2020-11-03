Crysis 2 Remastered ve Crysis 3 Remastered Geliyor Olabilir

Crysis Remastered sonrasında Crysis 2 Remastered ve Crysis 3 Remastered da geliyor olabilir. Yakın bir zaman önce internet ortamına sızan Crytek belgeleri, şirketin önemli planlarının olduğuna işaret ediyor. Detaylar haberimizde.

Crytek ve Saber Interactive Entertainment ortaklığında geliştirilen Crysis Remastered, Nisan ayı içerisinde resmi olarak duyurulmuştu. Ne var ki Microsoft mağazası üzerinde yaşanan sızıntı sonrasında Switch versiyonu Temmuz ayında satışa sunulmuşken PC, PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları ertelenerek 18 Eylül 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. İlk oyunun yenilenmiş versiyonunun satışa sunulmasından sonra elbette akıllara “İkinci ve üçüncü oyun da mevcut nesil için çıkar mı?” sorusunu getirmedi değil. Görünüşe göre Crytek ve yüksek ihtimalle Saber Interactive bizleri sevindirirken bilgisayarlarımızı ise epey üzecek.

Crysis 2 Remastered ve Crysis 3 Remastered Geliyor

Hatırlayacağınız üzere Saber Interactive cephesinden Tim Willits, Twitter üzerinden kısa bir süre sonra sildiği bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşımda Remastered’ın birden fazla tek oyunculu senaryo içereceği yönünde bir söylemde bulunmuştu. İlk başta akıllara Crysis oyununun yanı sıra Crysis Warhead gelmişti ama bunlar daha sonradan yalanlanmıştı. Ne var ki Willits esasen başka bir şeyi işaret etmiş gibi görünüyor.

Yakın bir zaman önce Crytek belgeleri internet ortamına sızdı. Bu sızıntıda yer alan detaylara göre Alman şirket, Crysis Remastered sonrasında Crysis 2 Remastered ve Crysis 3 Remastered için de hazırlıklar yapıyor.

Crysis 1 Remaster - 2/20

Crysis 2 Remaster - 8/20

Crysis 3 Remaster - 2/21

Crysis Collection - 5/21

🤯 — /PPG/ (@pokeprotos) November 2, 2020

Sızdırılan belgelerden çıkartılan yukarıdaki detaylara bakılırsa, Crysis Remastered esasen Şubat ayında çıkacakmış ama sonrasında yaşananları hepimiz biliyoruz. Oyunun çıkışı yedi ay sonra gerçekleşmişti. Haliyle paylaşımdaki çıkış zamanlarını çok da dikkate almamak lazım. Kaldı ki bu paylaşıma göre Crysis 2 Remastered oyununun şu anda piyasada olması gerekiyordu. Henüz duyurusu bile yapılmış değil.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Crysis Collection. Crysis 3 Remastered versiyonunun çıkışından sonra oyuncuların beğenisine sunulacak olan bu koleksiyon paketi, tahmin edebileceğiniz üzere üç Crysis oyununu barındıracak. Yani tek seferde üçüne de sahip olabileceksiniz. Tim Willits Twitter üzerinden paylaşıp da sonradan sildiği gönderisi ile buna işaret etmişti diye tahmin ediyoruz.

Şu an için ne Crytek ne de Saber Interactive herhangi bir açıklamada bulunmadığı için bekleyip de görmekte fayda var. Bununla birlikte, yaşanan bu sızıntı sonrasında resmi duyuruların yapılması için fazla beklemek durumunda olmayabiliriz.