Crysis Remastered 8K Fragmanı Yayımlandı

Crysis Remastered'ın çıkışına sayılı günler kala oyunun görünümü ile ilgili ipuçları birer birer veriliyor. 18 Eylül 2020 tarihinde piyasaya sürülecek olan video oyununun 8K çözünürlükte bir fragmanı yayımlandı. Oyunun fragmanı, video oyununun sabırsızlıkla çıkışını bekleyen oyuncuları oldukça heyecanlandırdı. İşte oyuncuların çıktığı günü heyecanla beklediği Crysis Remastered 8K fragmanı ile ilgili ayrıntılar!

Crysis Remastered 8K Fragmanı Neler Sunuyor?

Crytek ve Saber Interactive tarafından geliştirilen Crysis'in "remastered" sürümünün çıkışına çok az bir süre kala Crytek firması yeni bir fragman yayımladı. Crytek tarafından yayımlanan fragman, video oyununun 8K çözünürlükte nasıl bir grafik kalitesine sahip olacağı ile ilgili bazı önemli bilgiler elde etmemize yardımcı oluyor. 1 dakika 45 saniye uzunluğundaki Crysis Remastered fragmanında görüldüğü üzere Crysis'in "remastered" sürümü oyunculara bir hayli görsel şölen yaşatacak.

18 Eylül 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek olan video oyunu Crysis'in "remastered" sürümü için yayımlanan 8K çözünürlükteki fragman, oyunun 2007 yılında piyasaya sürülen orijnal sürümü ile oyunun "remastered" sürümü arasındaki farkları başarılı bir şekilde gözler önüne sererken aynı zamanda oyunculara oyunun yenilenmiş sürümünün sahip olduğu grafik teknolojileri hakkında çok önemli bilgiler veriyor.

Crytek tarafından yayımlanan 8K çözünürlükteki fragmanda yüksek kaliteli dokular, SVOGI, motion blur, ışıklandırma üzerinde yenilikler, Ray Tracing (Işın İzleme) gibi önemli özelliklerin üzerinde duruluyor. Peki, siz video oyununun yayımlanan fragmanı hakkında neler düşünüyorsunuz? Fragman hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.