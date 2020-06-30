Crysis Remastered Çıkış Tarihi ve Fragmanı Ortaya Çıktı

Tüm dünyada oldukça popüler bir oyun olan Crysis'in Remastered sürümü ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı. Crysis'ın Remastered sürümünün çıkış tarihi ve fragmanı sızdırıldı. Oyuncular tarafından merakla beklenen Crysis Remastered çıkış tarihi ve diğer detaylar haberimizde.

Crytek tarafından CryEngine oyun motoru ile geliştirilen Crysis, 13 Kasım 2007 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Çıkış yaptıktan kısa süre sonra tüm dünyada oldukça popüler hale gelen Crysis, grafikleri ile dikkat çekiyordu. Crytek, geçtiğimiz aylarda Crysis hayranlarını heyecanlandıran bir duyuru yaparak Crysis Remastered'ı geliştirdiklerini açıklamıştı.

Crysis'in Remastered sürümünün geliştirildiği haberi ile birlikte oyuncular oyunu merakla beklemeye başladı. Microsoft Store'da Crysis Remastered ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Microsoft Store'a yakın zamanda Crysis Remastered oyununa ait olduğu iddia edilen bir fragman yüklendi. Crysis Remastered'ın fragmanı resmi olarak 1 Temmuz tarihinde yayınlanacak.

Crysis Remastered Çıkış Tarihi ve Fragmanı Gün Yüzüne Çıkı

Microsoft Store'a yüklenen video, oyun içi görüntüleri ve çıkış tarihini içeriyor. Videoda yer alan bilgiye göre Crysis Remastered, 23 Temmuz 2020 tarihinde Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Crysis Remastered'ın Xbox One sürümünün dosya boyutu yaklaşık 7,01 GB olacağı iddia ediliyor.

Microsoft Store'a yüklenen Crysis Remastered'ın fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Crysis Remastered oyunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oyun hakkındaki görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.