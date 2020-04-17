Bugün yaşanan sızıntıdan saatler sonra Crysis Remastered resmi olarak duyuruldu. PC, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için Crytek ve Saber Interactive ortaklığında geliştirilen oyun, Yaz mevsiminde satışa sunulacak.

Orijinal Crysis 2007 yılı içerisinde öncelikle PC için satışa sunulmuştu. Dört yıl sonrasında ise PlayStation 3 ve Xbox 360 kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Çıktığı dönemde sunduğu teknik altyapı ve ilgi çekici hikayesi ile kısa süre popüler hale getirilmişti. Hatta sistem gereksinimleri ile bir nevi test oyunu olarak bile kullanılmıştı. Yani sisteminiz Crysis oyununu kaldırıyorsa, gerçekten güçlü bir sisteminiz vardı. Şimdi bu oyun ile yenilenmiş versiyonu sayesinde yeniden buluşacağız.

Crysis Remastered özellikleri belli oldu

Peki yenilenmiş versiyon nasıl olacak? Öncelikle, diğer HD Remastered versiyonlarda olduğu gibi ana senaryoda herhangi bir değişiklik olmayacak. Bütün olay görsellikte. Crysis Remastered, yüksek kaliteli dokular, yüksek çözünürlüklü doku paketi, zamansal keskinlik yumuşatma, SSDO, SVOGI, modern alan derinliği, yeni ışık ayarları, hareket bulanıklığı, uygun yerlere parçacık etkilerine ek olarak hacimsel sis, ışık ışınları, yazılım tabanlı ışın izleme desteği ve ekran boşluğu yansımaları gibi büyük görsel gelişime tanık olacağız.

Crysis Remastered resmi duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Crysis konusu

Hikaye basit bir göreviyle başlıyor. Ancak Kuzey Kore adalarının yaratık sürüsü tarafından istila edilmesiyle büyük bir savaş patlak veriyor. Nomad kod adlı Birleşik Devletler Ordusu Delta Gücü askeri Jake Dunn rolündesiniz. Senaryo boyunca giydiğiniz Nanosuit sayesinde görünmezlik, zırh, güç ve daha hızlı koşma özellikleriniz olabiliyor. Bu da gireceğiniz her türlü savaşta farklı stratejiler uygulayabilmenize olanak tanıyor. Nanosuit dışında fazlasıyla geniş bir mühimmat yelpazenizin de olduğunu söyleyeyim.