CS: GO İçin The Witcher 3 Haritası Yapıldı

Counter Strike: Global Offensive ve The Witcher 3 hem tür hem de genel oyun yapısı ile birbirine çok uzak iki video oyunu ve oyuncualr tarafından bu sebeple hiçbir zaman yan yana getirilemedi. Counter Strike: Global Offensive mod geliştiricisi,oyuncuların muhtemelen bu zamana kadar hiç aklına gelmediği bir işin altına imza attı ve CS: GO'da The Witcher 3 haritası ile oynamamıza olanak sağladı.

CS: GO İçin Geliştirilen The Witcher 3 Haritası

ZelezoBeton isimli bir mod geliştiricisi, ilk olarak 2012 yılında piyasaya sürülen ve dünya çapında hala milyonlarca oyuncu tarafından sık sık oynanan Counter Strike: Global Offensive için bir harita daha geliştirdi. Mod geliştiricisinin geliştirdiği harita bu kez video oyununa çok uzak bir isim olan The Witcher oldu.

Yeni CS: GO haritasını The Witcher 3'teki kaleden ilham alarak tasarladığını belirten mod geliştiricisi, haritanın açık dünya oyununda yer alan haritanın birebir aynı harita olmadığını söyleyerek bunun sadece bir esinleme sonucunda oluşan bir harita olduğunu işaret etti ancak mod geliştirici tarafından geliştiren harita, The Witcher oyununu daha önce en azından bir kere oynayan kişilerin aklına mutlaka Kaer Morhen'ı getiriyor.

Counter Strike: Global Offensive için geliştirilen The Witcher 3 haritası bulundurulan sayfanın içerisinde yer alan bilgilere göre haritada toplamda dört ışınlanma yeri bulunuyor. Oyun haritası Classic, Deathmatch, Demolition, Co-op Strike, Flying Scoutsman, Training ve diğer özel oyun modlarının büyük bir kısmını destekliyor.

Kaer Morhen'dan esinlenerek yapılan harita tasarımına ulaşmak için oyun haritasının yer aldığı Steam sayfasını kontrol edebilirsiniz. ZelezoBeton tarafından hazırlanan diğer haritalara göz atmak için kullanıcının Steam profilini de ziyaret edebilirsiniz.