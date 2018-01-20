CS:GO Turnuvalarının Bazıları, Artık Sadece Facebook’tan Yayınlanacak

Son zamanlarda Blizzard ve Twitch, Overwatch Ligi'nin bir platform üzerinden yayınlanması konusunda bir anlaşmaya varmışlardı. Bu karar, daha ilk haftasında 10 milyondan fazla izleyici sayısıyla büyük bir başarı yakalamış oldu. Görünüşe bakılırsa şu sıralar ESL de aynı şeyi yapmak istiyor fakat bir farkla, ESL bu işi Facebook üzerinden yapmayı planlıyor.

ESL şu sıralar Facebook ile yeni bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre 13 Şubat’tan itibaren artık "Counter-Strike: Global Offensive Pro League", "CS:GO Tournament Series" ve "ESL One Dota 2"nin sadece Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanacağı açıklandı. Daha önce Twitch, Own3d ve YouTube platformları üzerinden turnuvalarına ilişkin pek çok yayın yapmış olan ESL, Facebook’ta tamamen İngilizce ve Portekizce yapılacak olan yayınlar ile izleyicilerine, daha öncekilere göre çok daha üstün bir izleyiş deneyimi sunacağını belirtiyor. ESL alınan bu kararın temel sebeplerinden birinin, Facebook’un, Facebook Watch özelliğini çok başarılı bir şekilde kullanıma sunması olduğunu söylüyor.

ESL'in medya haklarından ve dağıtımından sorumlu olan kıdemli başkan yardımcısı Nik Adams, ilk etapta izleyici kitlelerinin yaklaşık yüzde 10 ile yüzde 15’lik bir kısmını kaybedebileceklerinin farkında olduklarını fakat zaman ilerledikçe izleyici kitlelerinin çok daha fazla artacağını çünkü Facebook sayesinde yeni bir kitleye ulaşacaklarını söyledi. ESL'in yaptığı bu hamle geleceğe dönük bir yatırım olarak görünüyor.

Tüm bu yeniliklere rağmen aslında ESL tüm turnuvalarının yayınlarını Facebook'a taşımıyor. "ESL Pro League" ve "Intel Extreme Masters" gibi yine fazlaca izlenen turnuvalar birden çok platformda canlı olarak yayınlanmaya devam edecek.