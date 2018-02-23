Cumhurbaşkanı Başdanışmanından Kripto Para Petro'ya Dair Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Venezuela tarafından geliştirilmeye başlanılan kripto para birimi Petro’nun Türkiye tarafından desteklenebileceğine dair önemli bir açıklama yaptı.

Bir hafta kadar önce kamera karşısına geçen Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri tarafından konulan ambargoyu aşmak için devlet eliyle Petro isimli bir kripto para birimi geliştirmeye başladıklarını söylemişti. Yapılan ilk açıklamanın ardından Petro’nun Türkiye ve Katar başta olmak üzere birçok başka ülkeden yatırımcılar tarafından desteklenebileceğini aktarılmıştı.

Bugün konuya dair bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, “Venezüella'nın Petro'sunun gelişmekte olan ülkeler için çok önemli olacağını düşünüyorum, Türkiye bunu destekleyebilir” dedi. Açıklamasına kripto paralar üzerinden devam eden Ertem, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından da benzer bir çalışmanın yapılması gerektiğini belirtti.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen inanılmaz bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya olan Venezuela, zor günler geçirmeye başlamıştı. Tüm bunların üstüne Amerika Birleşik Devletleri tarafından konulan ambargolar da eklenince, Venezuela batmaya doğru giden bir yolun içine girmişti. Ambargoyu aşmanın yollarını arayan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Petro isimli kripto parayla birlikte ambargonun aşılabileceğini ve ülkenin düzlüğe çıkabileceğini vurgulamıştı.