Cumhurbaşkanı Erdoğan: 135 Milyar Metreküp Doğalgaz Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanı Açılışı ve Doğal Gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar arasında merakla beklenen detay ise doğalgaz keşfi olmuştu. Müjde olarak nitelenen açıklamayla birlikte Amasra-1 sahasında 135 milyar metreküp doğalgaz bulunduğu açıklandı.

Türkiye, satın aldığı arama ve sondaj gemileriyle birlikte doğalgaz ve petrol aramalarına hız vermişti. Özellikle Doğu Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde önemli derecede doğalgaz olabileceği zaten biliniyordu. Yapılan aramalar sonucunda geçtiğimiz aylarda Tuna-1 sahasında 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedilmişti.

Tuna-1, Türkiye'nin tek seferde bulduğu en büyük doğalgaz rezervi olarak tarihe geçmişti. Tuna-1 sonrasında açıklamalarda bulunan uzmanlar ise Karadeniz'de keşiflerin devam edebileceğini dile getirmişlerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 135 Milyar Metreküp Doğalgaz Bulunduğunu Açıkladı

Tuna-1 sonrasında çalışmalarına devam eden Fatih Derin Deniz Tarama Gemisi, yeni bir keşif daha yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Filyos Limanı Açılışı ve Doğal gaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunurken, müjdeyi verdi.

Erdoğan, Amasra-1 sahasında 135 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiği müjdesini verdi. Ardından Tuna-1 ve Amasra-1 sahasında bulunan doğalgazın nasıl çıkarılacağını açıkladı. İlk olarak kara birimlerinin kurulacağını aktaran Cumhurbaşkanı, ardından deniz sondaj alanlarının inşa edileceğini belirtti.

Fatih ve Kanuni gemilerinin çalışmalarına devam ettiğini belirten Erdoğan, yeni keşiflerin olabileceğinin de sinyallerini vermiş oldu.