Cumhurbaşkanlığından Ramazan Bayramı’nda Sokağa Çıkma Yasağı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma yasağının getirilip getirilmeyeceği ile ilgili soruları yanıtladı. Kalın, önümüzdeki üç hafta boyunca koronavirüsü vaka sayılarında yaşanacak değişime bağlı olarak bu kararın netleşeceğini belirtirken, Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma kısıtlamasının olabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, koronavirüsü vaka sayılarında düşüş dönemine girilmesinin, halkta rehavete neden olabileceği ve virüs salgınının yeniden pik yapmasına neden olabileceğinden dolayı, en tehlikeli zamanlardan olduğunu belirtiyor. Uzun süredir evlerinde olan, sevdiklerinden uzakta olan kişiler vaka sayılarında düşüş yaşanması halinde Ramazan Bayramı’nı da fırsat bilip sevdikleriyle yakından görüşmeye başlayabilir ve sosyal mesafe unutulabilir. Bu durum şüphesiz ki virüsün yeniden yayılması için bir kapı açmış olur.

Ramazan Bayramı'nda Sokağa Çıkma Kısıtlaması Getirilebilir

Kalın, bütün ihtimallerin değerlendirilerek Ramazan Bayramı süresince sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir karara varılacağını, tedbirlerin Ramazan ayı ve bayram boyunca devam edeceğini belirtti. İbrahim Kalın, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Uzmanlar hangi koşulda olursa olsun uzun bir süre sosyal mesafenin öneminin unutulmaması gerektiğinin altını çiziyor. Salgınlarda en tehlikeli dönemin, salgının hafiflemeye başladığı dönem olduğunu ifade eden uzmanlar, halkın rehavete kapılmasına izin verilmemesi gerektiğinin ifade ediyor. Rehavet sonucu olarak bitmek üzere olan bir salgının yeniden pik yapabileceğinin altını çizen uzmanlar bu dönemde sık sık önlemlerin hatırlatılması gerektiğini belirtiyor.