Cyberpunk 2077'nin Çok Oyunculu Olacağı Doğrulandı

Gelecek yılın en çok beklenen yapımlarından olan Cyberpunk 2077 hakkında önemli bir bilgi nihayet resmileşti. Geliştirici CD Projekt Red (CDPR), Cyberpunk 2077'nin hikayesinin haricinde çok oyunculu olacağını da dile getirdi.

Geçtiğimiz dönemden bu yana oyuncular tarafından merakla beklenen ve açık dünya yapımlarına farklı bir bakış açısı getireceği inanılan Cyberpunk 2077 hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Cyberpunk 2077 için multiplayer seçeneğinin geleceği belirtildi. İşte CDPR'nin açıklaması:

"Şimdilik planımız; Nisan ayında Cyberpunk 2077'yi sunmak ardından DLC'leri paylaşmak (ücretsiz) ve tek oyunculu içeriği takip etmek olacak. Bunlar bittikten sonra sizi çok oyunculu bir aksiyona davet etmek istiyoruz."

1/2 Until now, the only thing we said about multi was that it was in R&D. As we’re getting closer to launching ‘single player’ Cyberpunk 2077 in Apr. 2020, we’d like to confirm that multiplayer's in the works! If you feel like lending us your skills apply: https://t.co/QQV6qsuvhk pic.twitter.com/GHbiS5N3DT