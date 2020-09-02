Cyberpunk 2077 Ray Tracing Fragmanı Yayımlandı

NVIDIA, dün düzenlediği çevrim içi etkinlik ile birlikte GeForce RTX 30 serisi yeni ekran kartlarını duyurdu. NVIDIA tarafından düzenlenen çevrim içi etkinlikte bazı video oyunlarının Ray Tracing teknolojisinin etkin olduğu fragmanlar yayımlandı. Cyberpunk 2077 Ray Tracing fragmanı ile oyuncuları adeta büyüledi. Çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen Cyberpunk 2077 ile ilgili detaylar haberimizde.

Cyberpunk 2077 Ray Tracing Fragmanı Neler Sunuyor?

CD Projekt RED ve NVIDIA, Cyberpunk 2077 PC sürümüne ait Ray Tracing fragmanı yayımladı. Yayımlanan fragman, Ray Tracing özelliğinin video oyununu adeta görsel şölene çevirdiğini gözler önüne seriyor. Görünüşe göre Cyberpunk 2077 video oyununda Ray Tracing (Işın İzleme) teknolojisi muhteşem bir oyun deneyimi sunacak.

CD Project RED'in en çok beklenen video oyunu Cyberpunk 2077'nin fragmanı RTX 30 serisi ekran kartlarından bir tanesi kullanılarak kaydedildiği belirtildi. Video oyunu DLSS 2.0 teknolojisinden yararlanacak. Böylece NVIDIA kullanıcıları bu teknolojiyi etkinleştirebilecek ve büyük görüntü kayıpları olmadan daha yükse kare hıznın keyfini çıkarabilecek.

Daha önce yayımlanan fragmanda Cyberpunk 2077'nin NVIDIA GeForce RTX2080Ti ekran kartında Ray Tracing ve DLSS teknolojileri ile 1080p çözünürlükte 60 FPS ile çalıştığı belirtilmişti. Bu nedenle oyunun NVIDIA'nın Ampere RTX30 serisi ekran kartları ile nasıl çalışacağı merak ediliyor.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merakla beklenen Cyberpunk 2077, herhangi bir ertelenme olmazsa 19 Kasım tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Açık dünya rol yapma oyunu türündeki Cyberpunk 2077'nin etkileyici fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.