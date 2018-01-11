Cyberpunk 2077 Seneler Sonra Hayata Döndü

Çağımızın en başarılı oyunlarından olan The Witcher 3'e imzasını atan CDProjekt günümüzden 6 yıl önce Cyberpunk 2077 adlı yeni bir açık dünya tabanlı RPG oyunu üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Cyberpunk 2077 ilk olarak içerisinde sadece Cyberpunk 2077'nin adını içeren bir video ile ortaya çıkmıştı. Bu videonun ardından 2013 yılında ilk anlamlı Cyberpunk 2077 videosu paylaşılmıştı. Bu ikinci video CGI türündeki sinematik bir videoydu, yani herhangi bir oyun içi görüntü içermiyordu. 2. videodan sonra Cyberpunk 2077 sessizliğe bürünmüştü ve oyun ile ilgili herhangi yeni bir içerik paylaşılmamıştı.

Cyberpunk 2077'nin resmi Twitter hesabı da 2013 yılında uyku moduna geçmişti ve en son 2013'ün Aralık ayında bu hesaptan paylaşım yapılmıştı. Fakat dün bu hesap sessizliğini bozdu ve aşağıdaki mesajı paylaştı:

*beep* — Cyberpunk Game (@CyberpunkGame) 10 Ocak 2018

Paylaşılan bu mesajın seneler sonra gelen ilk mesaj olması, Cyberpunk 2077 projesinin tekrar hayata döndüğünü bildirirken mesajın anlamsız olması dikkatlerden kaçmıyor. Cyberpunk 2077 Twitter hesabı neden biplemiş olabilir? Bu sorunun en mantıklı cevabı CDProjekt'in oyun ile ilgili yeni materyaller sunmaya hazırlanıyor olması olabilir. Önümüzdeki günlerde CDProjekt, Cyberpunk 2077'nin ilk oyun içi görüntülerini paylaşabilir; çünkü CDProjekt, Witcher 3'ün Blood & Wine indirilebilir içeriğinden sonra Witcher 3 ile işinin bittiğini, Geralt'ın macerasının sonuna geldiğimizi duyurmuştu. Böylece geliştirici ekip Cyberpunk 2077 üzerine yoğunlaşabilecek ve geliştirilme sürecini hızlandırabilecekti.

Bu kozmik bip mesajıyla ilgili bir diğer iddia da CDProjekt ekibinin yanlışlıkla Cyberpunk 2077 Twitter hesabının şifresini mesaj olarak paylaşmış olabileceği. Fakat mesaj halen silinmedi, bu da bu mesajın yanlış bir paylaşım olmadığını gösteriyor.

Cyberpunk 2077 ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.