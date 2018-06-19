Cyberpunk 2077 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

The Witcher serisinin yapımcısı CD Project Red tarafından yapılan ve kendine özgü dünyasıyla dikkat çekmeyi başaran Cyberpunk 2077'nin sistem gereksinimleri belli oldu. E3 2018 fuarında tanıtılan oyun, maksimum grafik kalitesinde bilgisayarı zorlayacak gibi gözüküyor.

Xbox'ın E3 lansmanı kapsamında oyunseverlerle buluşan ve gerçekten alışılmışın dışında bir evrende geçen Cyberpunk 2077'in temelinde aksiyon yatıyor. İnsanlar ve farklı türdeki robotların siber savaşlarını konu alan oyunda, özelleştirilebilir V isimli bir karakteri yöneteceksiniz.

PC, PS4 ve Xbox One için yayınlanacağı duyurulan oyunun kısa süre önce tanıtım videosu ortaya çıkmıştı. Bugün ise yapımcı, o videoda kullandıklarını sistemi açıkladı. Oyunu en üst kalitede yansıtan bir video hazırlayan ve oyunculara sunan CD Project Red, aşağıdaki donanıma sahip bir bilgisayar ile oyunu test etmiş:

Intel i7-8700K 3.70 GHz

32 GB RAM

NVIDIA GEFORCE GTX1080Ti

ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING

SAMSUNG 960 PRO 512GB SSD

CORSAIR SF600 600W

1080P - 60FPS ile 4K - 30FPS arasında büyük bir gereksinim farkı olmayacağını dile getiren yapımcı, oyunun önümüzdeki yıl içerisinde paylaşılacağını duyurmuştu. Ayrıca oyuna göz atmak isterseniz aşağıda yer alan videoyu izleyebilirsiniz.