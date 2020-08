Cyberpunk 2077 Ücretsiz İçerikler ile Desteklenecek

CD Projekt Red, oyuncuları sevindiren bir açıklamada bulundu. Kasım ayında satışa sunulacak olan Cyberpunk 2077 ücretsiz içerikler ile desteklenecek.

CD Projekt Red, halihazırda piyasada bulunan başyapıtı The Witcher III: Wild Hunt için muazzam bir destek sunmuştu. Öyle ki, 2015 yılına çıkan oyun için ücretsiz on altı indirilebilir içerik yayınlamıştı. Bu indirilebilir içerikler ile yeni zırh setleri, birkaç yeni araştırma görevi, Gwent kartları, alternatif görünümler ve Yeni Oyun+ seçeneği getirmişti.

Cyberpunk 2077 İçin Ücretsiz İçerik Müjdesi!

Rol Yapma Oyunu için böyle bir desteğin ardından bir benzerinin Cyberpunk 2077 için de sunulup sunulmayacağı, cevabı fazlasıyla merak ediliyordu. Ne var ki bu, geliştirici stüdyoya hiçbir şekilde sorulmamıştı. En nihayetinde bir Twitter kullanıcısı, çıktı ve bu soruyu sorma cesaretini gösterdi. Verilen cevap ise mutluluk vericiydi. CD Projekt Red aynı The Witcher III: Wild Hunt gibi Cyberpunk 2077 oyununu da ücretsiz içerikler ile destekleyecek.

Aslına bakarsanız bu cevap çok da şaşırtıcı olmadı. Polonya menşeli stüdyo geliştirdiği oyunları çıkışlarından sonra her daim destekliyor. The Witcher III: Wild Hunt dışında The Witcher ve The Witcher II sahiplerine, bu oyunların geliştirilmiş sürümlerini ücretsiz olarak sunmuştu.

Öte yandan The Witcher III: Wild Hunt oyununun ücretsiz indirilebilir içeriğinin çıktığı zamanlarda Kurucu Ortak Marcin Iwinski, bunun gibi girişimlerin genel kurala dair bir istisna yerine sektörde bir standart haline gelmesini görmeyi istediğini dile getirmişti. Aslına bakarsanız satışa sunulan oyunları için ücretsiz içerik sağlayan geliştirici stüdyolar ve yayıncılar var ama halen Iwinski'nin temas ettiği standart sağlanabilmiş değil. Gelecekte ne olur bilemeyiz ama CD Projekt Red'in bunu kendi açısından bir standart haline getirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.