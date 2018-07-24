Daha Fazla Oyun Oynayabilmek İçin Sevgilisinden Ayrıldı

Profesyonel e-spor oyuncusu ve COD serisiyle popüler hale gelen Douglas Martin, çok absürt bir sebepten dolayı sevgilisinden ayrılınca sosyal medyada gündem olmayı başardı. Martin "kız arkadaşım oyun performansımı düşürüyor" şeklinde konuştu.

Hiç şüphesiz son yılların en popüler işlerinden biri haline gelen e-spor oyunculuğu, oyuncuların kişisel hayatlarına kadar inmiş durumda. Özellikle Call of Duty'deki performansıyla alkışları toplamayı başaran Meksikalı Douglas Martin, son zamanlardaki kötü oynayışının sebebini sunucu olan sevgilisine attı.

Dünya genelinde 'en seksi hava durumu sunucusu' olarak bilinen ve Douglas Martin'in kız arkadaşı olan Yanet Garcia, e-sporcuyla ilişkilerini bitirdiklerini dile getirdi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda Garcia üzüldüğünü ifade ederken sevgilisi Martin'in açıklaması daha ciddiydi: "Benim sadece Call of Duty oynamaya odaklanmam gerek. Benim bir kız arkadaşa ayıracak zamanım yok!”

Sosyal medyada kısa süre içerisinde popüler olan bu ikiliden Douglas Martin'in YouTube'da 2 milyonu aşkın abonesi bulunuyorken sunucu Garcia ise Instagram'da 6 milyondan fazla takipçiye sahip. Bakalım bundan sonra e-spor oyuncusu Douglas'ın performansında artış yaşanacak mı?