Darksiders Genesis'in Çıkış Tarihi Duyuruldu!

Darksiders serisinin yeni oyunu Darksiders Genesis, E3 2019 fuarı öncesinde duyurulmuştu. Bir süredir geliştirilme aşamasında olan devam oyununun çıkış tarihi THQ Nordic ve Airship Syndicate tarafından duyuruldu. PC (Steam) ve Stadia için 5 Aralık 2019, PlayStation 4 ve Xbox One için de 14 Şubat 2019 tarihinde de satışa sunulacak. Switch versiyonunun çıkış tarihi ise henüz belli değil.

Darksiders Genesis, ilk oyunun da öncesindeki bir zamanda geçecek. Cennet ve Cehennem arasında patlak veren savaşı durdurmak ve varoluşun dengesini sağlamak isteyen The Council, bu görevi yerine getirmesi için Mahşerin Dört Atlısı grubunu kurar ve onlara ulaşılamaz bir güç bahşeder. Ne var ki, bu gücün bir de bedeli olmuştur: Kendi türlerinden kalanları yok etmek.

Cennette yaşanan trajedinin etkisinden kurtulamayan War (Savaş) ve Strife (Çatışma) için sıradaki hedef Şeytan Kral Lucifer olacak. Konuya göre Lucifer, cehennemin dört bir yanındaki usta şeytanlara güç bahşederek cennet ve cehennem arasında dengeyi bozmanın planlarını yapıyormuş. War ve Strife ise hem bu ustaları avlamak, hem plan hakkında bilgi toplamak, hem de denge için tehdit oluşturan komployu ortadan kaldırmaya çalışacaklar.

Mahşerin Dört Atlısı grubundan Strife, ilk kez bu oyunda yönetilebilir olacak. Kooperatif desteği sayesinde arkadaşınızla da oynayabileceğiniz oyunda, tek başınıza oynarken senaryonun akışına göre War ve Strife arasında geçiş yapabilmeniz mümkün olacak. Çeşitli bulmacaların olacağı Darksiders Genesis oyununda, sizi bölüm sonu yaratıklarıyla yapacağınız muazzam savaşlar da bekleyecek. Hedefiniz ise Yedi Mührün kökenini araştırmak olacak.

Çıkış tarihinin duyurusuna özel olarak yayınlanan sinematif fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.