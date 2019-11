Darksiders Genesis'in Oynanış Süresi Uzun Olacak

PC (Steam) ve Stadia kullanıcıları için Darksiders Genesis ile buluşma zamanı geliyor. Airship Syndicate tarafından geliştirilen oyun 5 Aralık 2019 tarihinde satışa sunulacak. Çıkışı öncesinde yeni oyunun oynanış süresi de gün yüzüne çıktı.

Escapist Magazine sayfasına yansıyan haberde, Airship Syndicate Başkanı ve Yardımcı Yaratıcı Ryan Stefanelli oyunun geliştirilmesine dokuz geliştirici olarak başladıklarını söylüyor. Buna bağlı olarak da on saatlik bir oynanış sunacak şekilde bir planlama yapılmış. Ne var ki, zaman içerisinde stüdyo genişlemiş ve geliştirici sayısı otuzun üstüne çıkmış. Stefanelli Darksiders Genesis oyununun nihai olarak toplamda on bir bölümden oluşacağını ve on beş saatlik bir oynanış süresi sunacağını belirtiyor. Her birinin yeniden oynanabilir olacağı bölümlerde beş bölüm sonu düşmanı da bulunacakmış.

Ryan Stefanelli sonrasında söz alan Tasarım Yöneticisi Steve Madureira, araştırma yapmayı seven oyuncuları da düşündüklerini söylüyor. Eğer Darksiders Genesis oyununda adım atılmadık yer bırakmamayı kafaya koyduysanız, gizler, bulmacalar, farklı cephane tipleri, sandıklar ve Boatman Coin'leri dahil olmak üzere birçok şey keşfedilmek üzere bekliyor olacakmış. Oyunun yapısı görev tabanlı olacağı için, gözünüzden kaçanları bulabilmek için her bir görevi istediğiniz kadar tekrarlayabilecekmişsiniz.

Darksiders Genesis PlayStation 4, Switch ve Xbox One için 14 Şubat 2020 tarihinde satışa sunulacak.