DARPA, 2 Saniyede Üçgen Şeklini Alabilen Tekerlek Geliştirdi

Amerikan ordusu tarafından kullanılmak üzere yeni teknolojiler üretmekle sorumlu olan Gelişmiş Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), zorlu arazi koşullarına uyumlu üçgen tekerlek geliştirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan DARPA, Carnegie Mellon Üniversitesi ile ortak yürüttüğü çalışmada üçgen tekerlek tasarladı. Tekerlek-Ray teknolojisi üzerine kurulan sistemde, üçgen ve yuvarlak tekerlekler arasında geçiş yapılabiliyor. Yalnızca 2 saniye süren bu geçiş, araç hareket halindeyken dahi yapılabiliyor.

DARPA araştırmacılarının X-Vehicle Technologies programı kapsamında geliştirdiği ve Reconfigurable Wheel Track (RWT) adını verdiği teknoloji, askeri araçların zorlu arazi koşullarına sorunsuz bir şekilde adapte olmasını sağlıyor.

Üçgen ve yuvarlak olmak üzere iki farklı tekerlek yapısına sahip olan teknoloji, arazi şartlarına göre sadece 2 saniye gibi kısa bir sürede mod değiştirebiliyor. DARPA, yuvarlak tasarımın engebeli arazilerde araçların hızını ve manevra kabiliyetini artırdığını söylerken, üçgen tasarımın ise nispeten düz arazilerde avantaj sağladığını belirtiyor.

Geleceğin savunma sanayisinde önemli bir yere sahip olması beklenen teknolojinin, aynı zamanda arama ve kurtarma çalışmalarında da etkin şekilde kullanılması bekleniyor.

DARPA, X-Vehicle Technologies programı çerçevesinde sert zemin üzerinde yüksek hız kabiliyeti sağlayan Multi-mode Extreme Travel Suspension adını verdiği teknolojiye de tanıttı. Bunun yanı sıra, V-PANE olarak isimlendirilen ve sanal pencereler vasıtasıyla araçta kişiye çevre ile ilgili verileri gerçek zamanlı olarak veren teknoloji de, dikkat çeken bir diğer tasarım oldu.