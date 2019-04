Days Gone'daki Enfeksiyonlu Hayvanlara Dikkat Edin

Days Gone oyununda bildiğiniz gibi çok çeşitli düşmanlarımız olacak. Swarmers, Newts, Screamers ve Breakers olmak üzere farklı Freaker'lara ek olarak Marauder (Yağmacı) adı verilen insan düşmanlarımız da olacak. Ne var ki, enfeksiyon bekleyeceğiniz üzere sadece insan nüfusunu vurmuş değil. Vahşi doğa hayvanları da söz konusu ki Days Gone için daha önceden yayınlanmış olan One Bullet isimli televizyon reklamında enfeksiyon kapmış olan bir kurdu görmüştük.

Oyunundaki her şeyin gerçekçiliğe dayalı olduğunu söyleyen Oyun Yönetmeni Jeff Ross, bu bağlamda çeşitli türdeki enfeksiyon kapmış hayvanları da unutmadıklarını dile getiriyor. Days Gone oyununda Runners, Ragers, Criers olmak üzere üç farklı vahşi doğa hayvanı türü bulunuyor. İnanın bize hepsi de birbirinden tehlikeliler. Runners adı verilen tür, enfeksiyon kapmış kurtlar. Tek olarak değil de sürü halinde dolaştıkları için tehlikenin boyutları da bir hayli yüksek oluyor. Oldukça çevik oldukları için motosiklet üzerinde olsanız dahi size kolayca yetişebildikleri için ya geç olmadan yolunuzu değiştirmeniz ya da olabildiğince seri olmanız sizin yararınıza olacaktır.

Ragers ise enfeksiyon kapmış ayılar olacaklar. Oyunların genelinde bu hayvanlar zaten yeteri kadar tehlikelilerken, virüsün etkisiyle çok daha kuvvetli hale geliyorlar. Days Gone oyununda karşılaşacağınız en tehlikeli düşmanlardan bir tanesi olacak Ragers ile aranızdaki mesafenizi korumanızda fayda var, yoksa kısa sürede sizi tahtalı köye gönderebilirler.

Son olarak Criers. Videoda da göreceğiniz / gördüğünüz üzere Criers, enfeksiyonlu kargalar oluyorlar. Ayrıca oyundaki tek kanatlı düşman türü. Bu hayvanlar normalde o kadar da tehlikeli değiller ama kaptıkları enfeksiyondan dolayı inanılmaz derecede vahşi hale gelmişler. Bu vahşilikleri de yuvalarına yaklaştığınız zaman daha çok ortaya çıkıyor. Üzerinize doğru pike yaparak saldırıya geçiyorlar.

Doğrusunu söylemek gerekirse, enfeksiyonun dünya geneline yayılmış olmasından dolayı hayvanların da karşımıza çıkacak olması hoş bir detay olmuş. Bakalım benzer bir detayı The Last of Us: Part II oyununda da görebilecek miyiz? Görürsek hoş olur tabii ki. Sizce de öyle olmaz mı?

Days Gone için yayınlanmış olan Infected Predators (Enfeksiyonlu Avcılar) fragmanını aşağıdan izleyebilir ve Runners, Ragers, Criers türlerini ve tehlikelerini kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Keyifli seyirler!