Days Gone'dan Muazzam Bir State of Play Fragmanı

E3 2019 fuarına katılmama kararının ardından Sony, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklama ile State of Play adı altında yapacağı canlı yayını duyurmuştu. Birden fazla bölüm ile yıl içerisindeki farklı zamanlarda gerçekleştirilecek bu canlı yayının ilk bölümü kısa bir süre önce tamamlandı. Geliştirilme aşamasında olan oyunların yeni fragmanlarının yayınlanmasına ek olarak, yeni duyurularla da karşılaştık. Days Gone, State of Play canlı yayınında yeni fragmanı yayınlanan oyunlardan bir tanesi oldu.

Bu yılın kıyamet sonrası bir dünyada geçecek olan oyunlarından bir tanesi olacak olan Days Gone ile buluşmaya tam bir ay kaldı. 26 Nisan 2019 tarihinde PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulacak olan oyun, bildiğiniz gibi bu ayın ortalarına doğru geliştirme sürecini tamamlamıştı. Geriye kalan zamanda ise fiziksel sürümleri için seri basımının gerçekleştirilmesinin yanı sıra dünya genelindeki tanıtımlara da devam edilecek. State of Play programında da bu tanıtımların bir yenisi gerçekleştirildi ve yeni bir hikaye fragmanı yayınlandı.

Aşağıdan izleyebileceğiniz yeni fragman, Days Gone oyununun nihai sürümünden alınan sinematikler ile oluşturulmuş. Fragmanın oldukça etkileyici ve bir nedenden dolayı hüzünlendiren bir sunuma sahip olduğunu söylemek gerek. Daha önceden görülmeyen birçok sahnenin de yer aldığı yeni hikaye fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.