Days Gone'nin İlk Meydan Okuması Yayınlandı

Hatırlayacağınız üzere US PlayStation Blog üzerinden açıklama yapan Days Gone Oyun Yönetmeni Jeff Ross, SIE Bend Studio olarak Haziran ayı içerisinde haftalık meydan okumaları oyuna dahil edeceklerinin müjdesini vermişlerdi. Kimisinin motosikletimiz, kimisinin kaçık ordusu ve kimisinin de çatışmalarla ilgili olacağı söylenen bu meydan okumalar ile aynı zamanda Days Gone oyununun önemli oynanış mekaniklerini bir araya getirerek farklı deneyimlerin sunulacağı da söylenmişti.

Bu ayın başlarında US PlayStation Blog üzerinden yeni bir açıklama yapan Oyun Yönetmeni Jeff Ross, bu meydan okumalardan ilkinin Surrounded olacağını duyurmuştu bildiğiniz gibi. Yayınlanan yeni Days Gone güncellemesi sonrasında ilk meydan okumayı artık oynayabilirsiniz.

Our first #DaysGone weekly challenge has dropped. "Surrounded" has you VS. a never-ending Horde of Freakers! The more Freakers you take out, the more time you earn. Unlock new characters, patches, and rings! pic.twitter.com/NCvF6gYs6U — Bend Studio #DaysGone (@BendStudio) 28 Haziran 2019

Bir hayli zorlu olacağını söyleyelim. Öyle ki Sherman'ın Kampı kasabasındaki kaçık sürüsüne karşı silah, tuzak ve çevresel faktörleri kullanarak mümkün olabildiğince hayatta kalmanız gerekecek. İndirdiğiniz her düşman genel skorunuza yansıyacak şekilde geri sayım sayacına ek süre ekliyor olacak. Performansınıza göre kazanacağınız Bronz, Gümüş ve Altın madalya karşılığında yeni karakterler, motosikletiniz için özel vurgular (Accents) ve Perk yerine geçen yüzükler alabileceğiniz krediler kazanacaksınız. Hatta bu özel vurgulardan ücretsiz bir tanesi güncelleme ile senaryo moduna eklendi bile: Farewell Mongrels.

Her bir meydan okumayı tamamladığınızda, özel bir yama ödülünüz olacak. Ana karakterimizin Deacon'ın ceketine dikilecek olan bu yama, hem meydan okuma modunda hem de senaryo modunda görünür olacak.

SIE Bend Studio, her hafta Cuma günü yeni bir meydan okumanın açılacağını söylüyor. Şimdilik sıradakinin ne zaman aktif olacağına dair herhangi bir bilgi yok ama haftalık olacakları için önümüzdeki hafta içinde paylaşılacaktır.

Son olarak, 18 GB boyutundaki güncelleme ile Days Gone oyununun genelindeki bir takım hatalar da çözüme kavuşturulurken, yerdeki silahları almak ve silahlar arasında geçiş yapmak için artık üçgen tuşunun kullanılacak olması gibi bir değişiklik de söz konusu.