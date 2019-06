Days Gone'nin İlk Meydan Okuması Yayınlandı

Hatırlayacağınız üzere US PlayStation Blog üzerinden açıklama yapan Days Gone Oyun Yönetmeni Jeff Ross, SIE Bend Studio olarak Haziran ayı içerisinde haftalık meydan okumaları oyuna dahil edeceklerinin müjdesini vermişlerdi. Kimisinin motosikletimiz, kimisinin kaçık ordusu ve kimisinin de çatışmalarla ilgili olacağı söylenen bu meydan okumalar ile aynı zamanda Days Gone oyununun önemli oynanış mekaniklerini bir araya getirerek farklı deneyimlerin sunulacağı da söylenmişti.

Bu ayın başlarında US PlayStation Blog üzerinden yeni bir açıklama yapan Oyun Yönetmeni Jeff Ross, bu meydan okumalardan ilkinin Surrounded olacağını duyurmuştu bildiğiniz gibi. Yayınlanan yeni Days Gone güncellemesi sonrasında ilk meydan okumayı artık oynayabilirsiniz.

Our first #DaysGone weekly challenge has dropped. "Surrounded" has you VS. a never-ending Horde of Freakers! The more Freakers you take out, the more time you earn. Unlock new characters, patches, and rings! pic.twitter.com/NCvF6gYs6U