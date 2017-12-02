DayZ 2018'de Erken Erişimden Çıkacak ve Konsola Gelecek!

Bohemia Interactive tarafından geliştirilen ve ilk olarak 2009'da Arma 2 için bir mod olarak yayınlanan DayZ, 2013'te Steam'de boy gösterdi. 2013 yılından beri erken erişim sürecinde olan oyun nihayet 2018 yılında erken erişimden çıkacak. Ayrıca yapımcı ekip oyunun konsollara da geleceğini ifade etti.

2015 yılında oyuncularına beta sürecine gireceğini ve artık erken erişimden çıkacağını söyleyen DayZ, maalesef büyük aksiliklerle karşılaşmış ve güncellemesini alamamıştı. Ancak yapımcı ekipten Eugen Harton bu sefer ciddi olduklarını ve hızla çalıştıklarını dile getirdi. Yani herhangi bir problem oluşmazsa DayZ 2018 yılında beta sürümüne girecek ve bir süre sonra da PS4 ve Xbox için yayınlanacak.

DayZ yapımcısı Eugen Harton 2018 yılının çok önemli olduğunu vurguladı ve kendi oyuncu kitlesini kaybetmek istemediğini şu şekilde dile getirdi: "Her iki beta güncellemesi (1.0'a kadar olan 0,63 güncellemeleri) 2018'de başlayacak ve 2018 yılı bizim için en önemli yıllardan biri olacak. Dürüst olmak gerekirse, uzun zamandır beklemekteydik."

Konsol konusunda ise net açıklamalarda bulunmayan yapımcı, ilk olarak Xbox üzerinde çalışacaklarını söyledi. Bakalım DayZ 2018 yılında PUBG gibi zorlu bir engelin üstesinden gelebilecek mi?