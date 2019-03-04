DC Hayranları Buraya! SHAZAM! Filminden Yeni Fragman Geldi

DC’nin merakla beklenen SHAZAM! filminden yepyeni bir fragman daha geldi. Gerek hikayesi gerekse oyuncu kadrosuyla çok şey vadeden film, 5 Nisan’da vizyona girecek.

Jason Momoa’lı Aquaman ile inanılmaz bir başarı yakalayan DC, yeni spin-off’u SHAZAM! ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

David. F. Sandberg tarafından yönetilen film, 14 yaşındaki sıradan bir çocuğun, yetişkin bir süper kahramana dönüşmesine odaklanıyor.

Asıl ismi Billy Batson olan karakterimizin üstüne “Shazam” dediğinde bir yıldırım düşer. Bu yıldırım büyücü Shazam tarafından Billy'e altı mitolojik karakterin güçlerini vermesi için gönderilir; ancak Billy gücünü nasıl kullanması gerektiğini öğrenmelidir.

SHAZAM! filminden gelen yeni fragman, en az öncekiler kadar eğlenceli. Merakla beklenen DC spin-off’unda Shazam karakterine Zachary Levi hayat verirken, Billy Batson’ın 14 yaşındaki halini ise Asher Angel canlandırıyor.

Filmde bu iki isme, Jack Dylan Grazer, Mark Strong, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews, Marta Milans ve Ron Cephas Jones eşlik ediyor.

Senaryosu Henry Gayden ve Darren Lemke tarafından kaleme alınan SHAZAM!, 5 Nisan’da izleyicilerle buluşacak.

SHAZAM! Fragmanı