Deacon, Yeni Days Gone Fragmanında Geçmişiyle Yüzleşiyor

Bu senenin en merak uyandırıcı oyunlarından olan Days Gone, Uncharted: Golden Abyss oyununun da geliştiricisi olan Bend Studio tarafından geliştiriliyor. Sunumu ve oynanış mekanikleri ile çoğu zaman The Last of Us ile karşılaştırılan Days Gone, yavaş yavaş farkını ortaya koymaya başlıyor. Yeni Days Gone fragmanı, ana karakterimiz Deacon'ın geçmişine ışık tutuyor.

Sony Interactive Entertainment ve Bend Studio, 26 Nisan 2019 tarihinde satışa sunulacak olan Days Gone için yeni bir fragman daha yayınlandı. Bu yeni fragman, World Video Series serisinin yeni bölümünden ziyade, geçtiğimiz hafta sonu yayınlanmış olan ekran görüntüleri bağlamında Sarah ve Deacon ikilisine dayanan duygusal bir fragman olarak karşımıza çıkıyor.

Senaryo görevlerinden bir tanesi olan I Remember, ana karakterimizin bir nevi trajik geçmişiyle yüzleşmesini gösterecek. Oyunun geçtiği zamanda, evlendikleri Marion Forks kasabasındaki küçük kiliseyi harabe halinde ziyaret eden Deacon, bir anda geçmişine, Sarah ile evlendiği zamanlara dönüyor. Yaşanacak olan küresel felaket ile insanlığın dünya üzerinden neredeyse silineceği zamanın öncesine. Deacon, birlikte daha fazla zaman geçirebilmeleri için Sarah ile tanışmasından sonra uzun süredir üyesi olduğu Mongrels MC isimli motosiklet grubundan ayrılıyor. Birlikte geçirdikleri zaman zarfında ise hem Sarah'ya nasıl motosiklet sürüleceğini öğretirken hem de ondan botanik konusunda bilgiler ediniyor.

Ne var ki iki yıl sonra Sarah, beklenmedik bir şekilde ölüyor. Yaşanan bu trajik olayın sonrasında, oyununun geçtiği Pacific Northwest haritasında başı boş gezen bir ödül avcısı haline gelen Deacon için geçmişten kalan tek mirası ise sevdiği kadını ve Days Gone oyununda göreceğimiz kişiliğine nasıl dönüştüğünü hatırlatan bir fotoğraf olacak.

