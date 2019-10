Death Stranding'deki BB, Dualshock 4 Sayesinde Bizimle Konuşacak

Oyun dünyasının dehalarından ve sıra dışı isimlerinden biri olan Hideo Kojima, yeni oyunu Death Stranding ile önümüzdeki ay piyasaya geri dönüş yapacak. Geçtiğimiz ay içerisinde geliştirilme sürecini tamamlamış olan oyun, 8 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4 için satışa sunulacak.

Önümüzde oyunun çıkışı için daha epey bir zaman var ve Hideo Kojima bu süre zarfında Death Stranding ile ilgili ilginç olabilecek bilgileri paylaşmaya devam edecektir. Hatta bir tanesini yakın bir zaman önce paylaştı.

Paylaşımı Twitter hesabı üzerinden yapan Kojima, oyunun tanıtımları sırasında sıkça gördüğümüz ve Sam karakterinin gözü gibi baktığı BB'nin özel bir seçenek sayesinde Dualshock 4 aracılığıyla bizimle konuşabileceğini duyurdu. Ancak bunun bütün Dualshock 4 kolları için geçerli olup olmayacağı şimdilik açıklığa kavulmuş değil ama Hideo Kojima paylaşımına Death Stranding PlayStation 4 Pro resimlerini iliştirmiş ve 'BBish controller' diye belirtmiş.

By setting, you’ll be able to have BB’s voice coming out from this BBish controller👍🌈🦀☔️🐟🐋🐬💀👶✋🤩 pic.twitter.com/BzBRI4Oyxb