Death Stranding için Devam Oyunları Geliştirilebilir

E3 2016 fuarındaki duyurusu ile oyun dünyasının ilgi odağı olan Death Stranding, yakın bir zamanda PlayStation 4 platformunda satışa sunulacak. Önümüzde daha bir buçuk aylık bir zaman var ama Hideo Kojima olası bir devam oyununun işaretini verdi.

Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde Death Stranding ile ilgili bir yorumda bulunan Hideo Kojima, yeni bir türün, Strand türünün kapılarını açacağını ve insanların bunun farkında olmalarını istediğini söylemişti. Hal böyle olunca, olası bir devam oyunu görüp görmeyeceğimiz merak konusu olmuştu. Bu yeni türün sağlıklı bir şekilde keşfedilebilmesi için de sonradan çıkacak devam oyunlarının gündeme getirilmesi gerekebilir.

Ünlü oyun mecrası GameSpot tarafından gerçekleştirilen bir röportajda konuşan Kojima, bu oyun ile sunulan kavramların ve fikirlerin hem kendisi hem de oyuncular için yeni oyunduğunu ve türün devamlılığı için tek bir oyunun yeterli olmayabileceğine işaret etti.

"Gerçekten emin değilim." yorumunda bulundu Kojima, Death Stranding oyununun bir seriye dönüşüp dönüşmeyeceği sorusuna ve devam etti. "En zor olan kısım, yeni bir şey yarattığınız zaman bir devam oyunu yaratmak zorunda olmanız ve sonrasında da üçüncü versiyonunu yoksa bir tür olarak kalmayacak. Bu oyun çıktığında fazlaca artı ve eksi yönleri olacak ve bu elementler ana bölümün nitelikleri olabilir ama sanırım devam oyunu en iyisi olacak."

Ancak söylediğine göre sırada başka projeler de varmış. Bu da olası bir devam oyunu için epey bir süre beklememiz gerekeceği anlamına geliyor olabilir: "Ortada televizyon dizisi olarak ele alınacak birçok başka proje ve bunun gibi şeyler var. Açık konuşamıyorum çünkü tek bir vücudum ve içinde bulunmam gereken birçok proje var. Ve aynı anda birçok şey yapmak benim için fiziksel olarak çok yorucu."

Death Stranding, PlayStation 4 için 8 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak.