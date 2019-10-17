Death Stranding İncelemeleri Çıkışından Bir Hafta Önce Yayınlanacak

Death Stranding ile buluşmamıza oldukça az bir zaman kaldı. E3 2016 fuarında duyurulmuş olan oyun, PlayStation 4 için 8 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak. Hideo Kojima, röportajlardan birinde pek çok olumlu puanlama kadar pek çok olumsuz puanlamanın olacağını dile getirmişti. Haliyle bizler de yeni oyunun puanlamalarını gerçekten çok merak ediyoruz. Puanlamaları öğrenmek için o kadar da beklemeyeceğimiz ortaya çıktı.

Death Stranding oyununun kopyaları oyun mecralarına ve profesyonel kritiklere gönderildi ve incelemeler de harıl harıl hazırlanıyor. Kojima Productions ise yaptığı açıklama ile hazırlanan bu incelemelerin 1 Kasım 2019 Cuma günü TSİ 10:00 sonrasında yayınlanabileceğini duyurdu. Bir diğer deyişle, inceleme puanlamaları oyunun resmi çıkış tarihinden bir hafta önce ortaya çıkmaya başlayacak.

PlayStation Türkiye tarafından yapılan açıklama ile 8 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak olan oyunun Türkçe dil desteği ile geleceğini bir kez daha hatırlatalım.

Death Stranding oyununun konusu

Oyununun hikayesi yakın gelecekte geçiyor ve Sam Porter Bridges (Norman Reedus) karakterinin etrafında dönüyor. Gizemli patlamaların dünyayı sarsması neticesinde Death Stranding adı verilen bir dizi doğaüstü olaylar meydana geliyor. İzgesel yaratıkların tabiata musallat olmasıyla da gezegenimiz kitlesel bir yok oluşun eşiğine geliyor. Bizim amacımız ise tahrip olmuş çorak arazi boyunca ilerleyerek insanlığı yaklaşmakta olan yok oluştan kurtarmak olacak.