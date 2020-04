Death Stranding PC Çıkış Tarihi Ertelendi! İşte Yeni Tarih

Death Stranding PC çıkış tarihi ertelendi. Kojima Productions tarafından yapılan resmi açıklama ile oyunun yeni çıkş tarihi 14 Temmuz 2020 olarak duyuruldu.

Geçtiğimiz senenin en çok ses getiren oyunları arasında yer alan Death Stranding, öncelikli olarak PlayStation 4 için satışa sunulmuştu. Mart ayı içerisinde yapılan duyuru ile PC versiyonunun 2 Haziran 2020 tarihinde satışa sunulacağını öğrenmiştik.

Bildiğiniz gibi COVID-19 salgını etkisini dur durak bilmeden hissettirmeye ve dünya genelindeki hem vaka hem de ölüm sayıları artmaya devam ederken, Kojima Productions bünyesindeki bir çalışanın COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından ofis katı geçici olarak kapatılmış ve evden çalışma modeline geçiş yapılmıştı. Death Stranding için alınan erteleme kararının sebebi de bu aslında.

Kojima Productions Twitter hesabı üzerinden yapılan duyuruda, stüdyonun geçici bir süreyle kapatılması ve evden çalışma modeline geçilmesi nedeniyle, oyunun PC versiyonunun tamamlanabilmesi için daha fazla geliştirme zamanına ihtiyacın olduğu söylenmiş. Bu nedenle de Death Stranding'i PC kullanıcılarının beğenisine 14 Temmuz 2020 tarihinde sunma kararı alınmış.

Following the temporary closure of KOJIMA PRODUCTIONS, we have had to delay the PC launch of DEATH STRANDING to July 14, 2020, to allow more development time amidst the current work-from-home orders in place. Thank you all for your patience and continued support!#keeponkeepingon pic.twitter.com/euOmebcdQj