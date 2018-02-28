Demon's Souls'un Online Servisleri Kapatıldı

2009 yılında PlayStation 3 platformuna çıkan yapan Demon's Souls'un online servisleri an itibarıyla kapatıldı. Daha öncesinde oyunun geliştiricisi From Software yaptığı açıklamayla servislerinin kapatılacağını duyurmuştu.

Demon's Souls ilk piyasaya çıktığı günden itibaren hepimizi etikeyen bir yapım olmuştu. Sabırmetre olarak nitelendirebileceğimiz Demon's Souls, çok eski olmasından dolayı her gün kan kaybetmeye devam ediyordu. Popülerliğinin gittikçe azaldığını fark eden From Software oyunun online servislerini kapatmaya karar verdi.

Oyunun online servislerinin kapatılmasıyla beraber Demon's Souls'da yer alan sıralamalar, phantom, çoklu oyunculu coop ve istilalar, diğer oyuncuların ölüm tekrarlarının bulunduğu kan lekeleri ve ipucu mesajları devre dışı bırakıldı.