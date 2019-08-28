Deniz Salyangozlarında Kanseri Önleyebilecek Bileşenler Bulundu

Tıp alanı her yıl ciddi bir ilerleme kaydetmesine rağmen kanser konusunda çoğu zaman büyük bir çaresizlik yaşayabiliyor. Uzmanlar doğadaki canlılardan yeni bazı çözüm yöntemleri bulmaya çalışıyor. İşte haberimizin detayları.

Avustralya deniz salyangozunun salgıladığı mukus sıvısında kanser hastaları için umut olabilecek bir yapı keşfedildi. Avustralya’nın Flinders Üniversitesi’nden Southern Cross Üniversitesi’nden ve Monash Üniversitesi’nden gelen araştırmacılar, buradaki yumurtalar için bazı koruma tekniklerinin olduğunu gördü.

İlerleyen yıllarda kanseri önlemek için kullanılabilir

Bilim insanları Avustralya deniz salyangozların bu bol bakterili ortamda yumurtaları nasıl koruduğunu anlayabilmek için bir deney yaptı. Bu deney sonucunda, yumurtaların salyangoz tarafından salgılanan ilginç bir sıvı ile bu mukusun yumurtayı %100 koruduğu görüldü.

Bir insandan alınan kanser hücre yapısı olduğu gibi salyangozun sıvısına bırakıldı. Salyangozun mukus sıvısı bir süre sonra kanser hücresini yok etmeyi başardı. Böylece bilim insanları kanserle mücadele için önemli bir başarı elde etmiş oldu.

Muhtemelen ilerleyen yıllarda kanser ile ilgili hiçbir hastalık sorunu kalmayacaktır. Peki sizce de tıp, kanser için yeterli güçlü bir tedavi üretebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.