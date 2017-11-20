Depremde Hasar Gören Binalar SMS ile Gönderilecek

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü ve Teknokent'te hizmet veren bir firmanın ortaklığında geliştirilen proje ile binaların depremden sonra hasar görüp görmediği anlık olarak cep telefonlarına mesajla gönderilecek.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Türer, "Binalar için Gerçek Zamanlı Afet İzleme ve Değerlendirme Sistemi" projesi ile ilgili olarak, "ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde geliştirdiğimiz bu teknikle bir deprem olduktan hemen sonra, dakikalar içerisinde binanızın hasar görüp görmediğini cep telefonunuza SMS olarak alabiliyorsunuz" diyerek, uygulamanın dünyada bir ilk olduğunu ifade etti.

Türer, binada hasar yoksa 3-5 dakika içinde vatandaşların cep telefonlarına "Bina durumu: Yeşil seviye" mesajı geleceğini ve binanın kalıcı deformasyon durumunun bildirileceğini söyledi. "Bina durumu: Kırmızı seviye" mesajının binada hasar olduğuna işaret edeceğini ifade eden Türer, gönderilecek mesajda kişilerin hangi çıkış noktalarını kullanması gerektiği ve binanın kontol edilmesi tavsiyelerinin yer alacağını söyledi.

Pratik ve Maliyeti Az

Deprem olduğunda bütün sensörlerin aynı anda haberleştiğini ve deprem süresince ölçüm aldıklarını belirten Türer, "Deprem bittikten sonra da 15-30 saniye kadar ölçüme devam edip, daha sonra topladıkları verileri analiz ediyorlar ve katlar arasındaki ötelenme, ivme değerlerini kontrol ediyorlar. Burada yapılan otomatik bir analizle de hem bina sahiplerine hem de ODTÜ'ye bilgi veriyor" dedi.

Bundan önceki uygulamaların kablolu olduğunu ve söz konusu kabloların çekilmesinin hem zaman hem de maliyet açısından yük olduğunu ifade eden Türer, yeni sistemin çok daha pratik ve az maliyetli olduğunu; ampul gibi evlere yerleştirilebildiğini söyledi.

Sistemin hata ayıklama algoritması olduğunu vurgulayan Türer, sensörlerin sadece gerçek depremleri algıladığını, bina yakınından geçen ağır vasıtalar ve katlar arasındaki seslerden etkilenmediğinin de altını çizdi.

Teknolojinin, insanların yoğun olarak bulunduğu hastaneler, okullar, sinema salonları ve cezaevleri gibi binalarda güvenle kullanılabileceğini söyleyen Türer, "Bu geliştirdiğimiz sistemle depremlerin, hasarlı evlerini kullanmaya devam eden insanları öldürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.