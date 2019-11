Detroit: Become Human'ın PC Çıkış Tarihi Duyuruldu

Eğer bilgisayarınızda Detroit: Become Human oynamak için gün sayıyorsanız, az daha sıkın dişinizi. Quantic Dream, güncel oyununun Epic Games Store üzerinden 12 Aralık 2019 tarihinde satışa sunulacağını duyurdu.

Paris Games Week 2015 sırasında duyurulmuş olan Detroit: Become Human, geçtiğimiz senenin Nisan ayı içerisinde PlayStation 4 için özel olarak satışa sunulmuştu. Bu yılın GDC konferansında da Epic Games ile yapılan duyuru bağlamında Heavy Rain, Beyond: Two Souls ile PC platformunun da yolunu tutacağı müjdelenmişti.

Heavy Rain ve Beyond: Two Souls şu an Epic Games Store üzerinden satın alınabiliyor. 12 Aralık 2019 tarihinde de Detroit: Become Human, Türkçe altyazı desteğiyle bu oyunların aralarına katılacak.

2038 yılının Detroit şehrinde geçen oyun, insanlar ile insansı robotların (android) ortak yaşamını konu alıyor. Gelişen teknoloji ile insansı robotlar neredeyse insanlardan ayrırt edilemez hale gelmişlerdir ama netice olarak insan ırkına hizmet etmek için üretilmektedirler. Connor, Kara ve Markus adındaki üç insanı robotun kontrolünü elimize alacağımız oyunda, dünyayı onların gözlerinden göreceğiz. Fransız geliştiricinin önceki oyunlarında olduğu gibi Detroit: Become Human oyunlarında da vereceğiniz kararların senaryonun akışına etkisi büyük olacak. Ancak bu defa çok daha ince ayrıntılar söz konusu diyebiliriz. Haliyle çok daha fazla farklı bitiş ile karşılaşacaksınız.

Yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!