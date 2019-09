Devil May Cry 2 Bu Ay Switch için de Satışa Sunulacak

Hack 'n' Slash türünün önemli temsilcilerinden olan Devil May Cry serisi, PlayStation 2 neslinde doğmuştu. İlk üç oyun öncelikli olarak bu konsol için satışa sunulmuşken, Devi May Cry 3 çıkışının ertesi yılında PC platformuna uyarlanmıştı. Zaman içerisinde ilk üç oyun Devil May Cry HD Collection olarak PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarını da ziyaret etmişti. Şimdilik son durak Switch olacakmış gibi görünüyor. Ancak Capcom bu defa oyunları tek bir pakette değil de parça parça sunmayı tercih etti. Bu bağlamda Devil May Cry Haziran ayı içerisinde Nintendo konsoluna adım atmıştı. Japon yayıncı Devil May Cry 2 oyununun da 19 Eylül 2019 tarihinde tarihinde Switch kullanıcılarıyla buluşacağını açıkladı.

İlk oyunun sonrasındaki bir zamanda geçen oyunun hikayesi Dante ve Lucia karakterlerinin etrafında dönüyor. Konuya göre hayali Vie de Marli şehrindeki Arius isimli bir iş adamı Argosax isimli bir şeytanı yükseltme ve üstün bir güce erişmenin hayallerini kuruyor. Kahramanlarımız ise buna engel olmak için zorlu bir mücadeleye girişiyorlar.

Devil May Cry 2 oyununda ilk oyuna göre daha fazla hareket bulunuyor. Bunun yanı sıra Dante yerine Lucia karakterini de yönetebilmeniz mümkün oluyor. Bir diğer ilginç detay ise popüler Bloody Palace modunun seriye bu oyunla dahil oluşu. Bu modda, üstünüze dalga dalga akan düşmanlarla baş ederek en son kata ulaşmaya çalışıyorsunuz. Eğer bulunduğunuz katın numarası sıfır ile bitiyorsa sizi bölüm sonu düşmanları ile yapacağınız bir savaş bekliyor. 1 - 100 arası katlardaki bu düşmanlar normal zorluk derecesindeyken, 101 - 1000 arasındakiler Hard ve 1001 ve üstü olanlar ise Must Die zorluk derecesinde oluyorlar.